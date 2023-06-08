Транспорт 08 июня 2023, 17:01 Росатом и «Аэрофлот» запустили производство отечественных воздушных фильтров для иностранных самолетов Pxhere

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Перевозчик «Аэрофлот» и управляющая компания научного дивизиона Росатома «Наука и инновации» импортозаместили воздушные фильтры для систем вентиляции в иностранных самолетах. Организации заключили контракт на производство отечественной новинки.

Фильтры разработали инженеры «Аэрофлота». Производство комплектующих по конструкторскому решению сотрудников авиакомпании обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского, который входит в научный дивизион Росатома.

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Госкорпорация провела многоэтапные испытания изделий. Тесты показали, что фильтры полностью соответствуют необходимому уровню безопасности.

Отечественные комплектующие обошли зарубежные аналоги по расчетному ресурсу на 20–25%. Это делает использование российской новинки более эффективным с экономической точки зрения.

Гендиректор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев отметил, что сегодня перед российскими учеными стоит амбициозная задача. Они должны обеспечить разные отрасли решениями, которые будут не только высокотехнологичными и конкурентоспособными с иностранными аналогами, но еще и более надежными и качественными, рассказал руководитель.

«Рад отметить, что наш совместный с „Аэрофлотом“ проект полностью отвечает важнейшей стратегической задаче — обеспечению технологического суверенитета и импортозамещению», — заявил Зайцев.

В авиации, как и в атомной отрасли, предъявляют очень высокие требования к качеству оборудования, добавил гендиректор управляющей компания научного дивизиона Росатома. Именно по этой причине вполне закономерно, что совместная продукция АО «Наука и инновации» и «Аэрофлота» оказалась востребованной, подчеркнул Зайцев.

Параллельно с импортозамещением фильтров компании решали другие задачи. Они отработали порядок действий, которые нужно выполнять при запросе одобрения установки отечественных компонентов третьего класса категории В на иностранные воздушные суда. Комплектующие этого типа обозначаются 3B и не влияют на безопасность полетов.

За границей давно и широко применяют практику использования компонентов, которые разрабатывают, производят и устанавливают на самолеты по специальным процедурам PMA (Parts Manufacturer Approval). Если внедрить аналогичные процедуры в отечественной гражданской авиации, вырастет импортонезависимость, при этом высокий уровень безопасности сохранится.

Росатом собирается продолжать сотрудничество с «Аэрофлотом». Компании планируют и дальше расширять линейку импортозамещенных компонентов для иностранных самолетов.