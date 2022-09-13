Машины из ЛНР: стоит ли покупать | 360°

Транспорт 13 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Риски, проблемы с деталями и растаможка. Почему машины из ЛНР так часто стоят дешевле Автоэксперт Попов: на юге России появилось много машин с номерами ЛНР РИА «Новости»

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На российских сервисах, посвященных авто, начали активно продавать машины из ЛНР. При этом стоимость автомобилей зачастую существенно ниже, чем аналогичных автомобилей в РФ. Специалисты объяснили это довольно высокими рисками покупки авто из зоны боевых действий, а также сложной жизненной ситуацией продавцов в ЛНР. Ведь многим из них деньги нужны в срочном порядке — и потому продают они дешевле рыночной стоимости.

Машины с номерами ЛНР в России и их стоимость

В РФ увеличилось число машин с номерами ЛНР. При этом, если в Москве и Петербурге это не особо заметно, то на юге страны количество таких авто действительно существенно выросло. Об этом «360» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

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«На юге — прямо много-много, с флагами. <…> Там не ЛНР написано, а латиницей — Luhansk People’s Republic (LPR)», — пояснил он.

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В российских сервисах для продажи и покупки автомобилей появилась информация о машинах из ЛНР. При этом некоторые из них значительно дешевле аналогичных авто из регионов РФ.

Так, на сайте Auto.ru есть несколько объявлений о продаже Toyota RAV4 V (XA50) 2020 года. При этом продавец из Москвы запросил три миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Продавец из Луганска — два миллиона сто сорок тысяч рублей. Характеристики у авто схожи, разве что у более бюджетного варианта пробег меньше почти на 15 тысяч километров.

auto.ru

Авто из зоны боевых действий

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заметил, что лично его насторожила бы покупка авто из региона, где идут боевые действия.

«Не хотелось бы сгущать краски, но как-то их (машин с номерами ЛНР — прим. ред.) не было, а сейчас появились. Возможно, покупательная способность там равна нулю или меньше и люди, так как это, по сути, часть России, дают объявления о продаже своих автомобилей на общероссийских ресурсах, чтобы как-то продать свою машину. Вопрос мошенничества тоже возможен. <…> Риск есть», — пояснил Хайцеэр.

При этом, по его словам, убедиться, что авто из указанного региона не находится в угоне, не получится. Вполне реально, что на территорию республики могут угонять машины, чтобы поставить на них местные номера с целью дальнейшей продажи.

«Если авто угоняются в Казахстан или Киргизию и там легализуются, то почему бы и в доступной зоне, где ведутся боевые действия, не происходило бы то же самое. Ничего не хочется обидного сказать, но риски чрезвычайно велики. Я бы остерегался. <…> Если купленная машина окажется в угоне, это бесконечные суды, бесконечные разбирательства, если найдется владелец, остаться можно без машины», — отметил Хайцеэр.

По словам Попова, зачастую те, кто продает машины, могут и не указывать, откуда на самом деле авто. Более того, в подобных случаях могут специально находить продавцов, которые представляются россиянами.

«Но, честно говоря, не очень представляю, как могут осуществляться регистрационные действия с таким автомобилем. <…> У нас же нет единой базы. Чисто гипотетически ГИБДД РФ могла бы снять этот автомобиль с учета, но дело в том, что непонятно, надо или не надо платить растаможку, потому что мы их (республики — прим. ред.) признали, но они не в едином таможенном пространстве с нами. <…> Не готов сказать, что много объявлений о продаже авто», — отметил Попов.

РИА «Новости»

Проверка документов машины из ЛНР

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что стоимость конкретного авто может зависеть не от региона, а от истории машины. И здесь ключевую роль играют документы.

«Если машина юридически чистая и ее спокойно можно поставить на учет, то почему бы нет. Если есть какая-то сомнительная история, то этим объясняется цена. <…> Всегда есть риски покупки автомобилей, которые были на учете где-то за пределами нашей страны. Неважно, откуда машины пришли — из Казахстана, Армении, Абхазии или ЛНР. Все зависит от того, что это за машины», — пояснил Кадаков.

По его словам, регистрировать авто несложно, если в наличии есть все необходимые документы. Однако даже в этом случае через некоторое время может обнаружиться, что машина была не совсем «чистой».

«Нет абсолютной гарантии, что документы, которые вроде бы в порядке, с нормальной историей, были выданы на законных основаниях. То есть документы в порядке, машина числится в базе, но потом вскроется, что ее внесли в эту базу с нарушениями. Другими мотивами объяснить более низкую цену сложно», — отметил Кадаков.

Если с самой машиной и документами на нее все отлично, то авто обычно продается по рыночной цене, смысла продавать дешевле нет. Тем не менее есть вероятность, что жителям ЛНР могли просто срочно понадобиться деньги, в связи с чем машину и решено было продать по более низкой стоимости.

РИА «Новости»

Плюсы и минусы эксплуатации машин из ЛНР

Попов подчеркнул, что авто из ЛНР теоретически могли лучше сохраниться, учитывая некоторые особенности региона, где их эксплуатировали.

«Там нет соли, там нет снега, нет льда, никакой коррозии нет. Вспомните, сколько на юге старых „жигулей“ в хорошем состоянии. <…> Причем там это считается достаточно стильно — ехать на „жигулях“ шестой модели, с литыми дисками. И никто машину не шаманил! Она сама сохранилась — не было снега, не было льда, никто ничем дорогу не посыпал», — пояснил Попов.

Благодаря теплому климату авто из этого региона могли сохраниться в прекрасном состоянии. Однако, заметил Попов, жителям ЛНР в последние годы было совершенно точно не до обслуживания машин, также были проблемы с поставками запчастей в регион.

«Это фактор, работающий на снижение цены», — заключил Попов.

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