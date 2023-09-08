Транспорт 08 сентября 2023, 21:53 Программно-аппаратный комплекс трассы М-12 стал полностью отечественным Нигметзянов: весь программный комплекс М-12 находится в отечественном реестре РИА «Новости»

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Весь программно-аппаратный комплекс, который применяется на открытом сегодня участке трассы М-12 «Восток», создан отечественным производителем. Об этом заявил заместитель гендиректора концерна «Телематика», гендиректор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

Полная импортонезависимость

«Весь программный аппаратный комплекс находится в отечественном реестре, и мы полностью импортонезависимы и не боимся каких-либо внешних вмешательств в работу аппаратно-программных решений», — подчеркнул он.

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Речь идет о системе взимания платы «Свободный поток» и системе управления дорожным движением, которая включает в себя метеомониторинг, выявление инцидентов, видеоаналитику, подсистему выведения информации и доведения ее до пользователей, а также аварийных комиссаров, которые могут помогать людям на дороге.

Усиленная безопасность

По словам Нигметзянова, эта дорога является одной из самых безопасных.

«Мы видим, где он (пользователь — прим. ред.) едет. Соответственно, мы видим возможные остановки, инциденты, которые происходят на автомобильной дороге. Мы можем эту информацию довести на информационное табло. Таким образом, заблаговременно проинформировать пользователя об остановке, об инциденте, впереди произошедшем, и, например, о смене полосы для того, чтобы он смог заблаговременно выбрать скорость и время перестроения», — объяснил он.

Статистика показывает, что на участках с использованием систем управления дорожного движения количество ДТП снижается примерно в полтора-два раза, добавил Марсель Нигметзянов.

Новый участок трассы М-12 «Восток» торжественно открыли 8 сентября. Автомобильная дорога длиной 415 километров теперь связывает четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Старт движению по ней дали президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин.