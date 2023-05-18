Транспорт 18 мая 2023, 00:48 ✈️ Политике не место в авиации. Как санкции Запада угрожают жизням простых людей Бывший командир воздушного судна Романов: санкции коснулись безопасности авиапассажиров Pxhere

Читать 360tv в

Некоторые авиакомпании, на балансе которых имеются западные самолеты, не могут из-за санкций получить новые комплектующие. За прошлый год лайнеры выполнили более двух тысяч полетов с просроченными запчастями. Это уже вопрос не политики, а безопасности простых людей. Государства, которые ввели подобные рестрикции, должны задуматься о том, чему они подвергаю мирных жителей. Пока Запад не осознает все риски, России нужно открыто говорить о проблеме с перебоями поставок запчастей для воздушных судов и изучать все нюансы ситуации.

Просроченные запчасти и проблемы с поставками

Российские пилоты в 2022 году выполнили из-за санкций более двух тысяч авиарейсов на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации. Такие данные привел руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин на выступлении в комитете по транспорту Госдумы 16 мая, сообщил «Коммерсант».

Реклама

Глава ведомства не уточнил, о каких именно рейсах идет речь — коммерческих или всех типах авиаперевозок. Но он подчеркнул, что несмотря на санкции, российская гражданская авиация «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». А Межгосударственный авиационный комитет назвал 2022 год лучшим по безопасности полетов в России за последние пять лет.

Pxhere

При этом в ходе внеплановых проверок нескольких сотен авиапредприятий специалисты установили «дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

«Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом», — уточнил Басаргин.

Однако в крупных авиакомпаниях не подтвердили использование просроченных деталей при перелетах. Топ-менеджер одного из перевозчиков предположил, что во время проверки могли «пересчитать батарейки или аккумуляторы».

Pxhere

По данным РБК, безопасность полетов в стране поддерживается на высочайшем уровне благодаря предпринимаемым Ространснадзором мерам. В ведомстве уточнили, что факты полетов с просроченными запчастями были. Но к ведущим российским авиакомпаниям это не относится.

Задачи стоит выполнять

Доклад Басаргина говорит о недостатках в авиакомпаниях, которые несут собой риски, заявил «360» председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Он пояснил, что работа ведомства как раз и состоит в том, чтобы выявлять недочеты. А другие службы должны предпринять меры, чтобы подобные риски не превратились в авиакатастрофы.

«Я думаю, что соответствующие службы, прежде всего Росавиация и Минтранс, уже предприняли меры, потому что это официальная организация, и на ее сигналы должны оперативно реагировать. Предприняли бы те меры, которые предотвратили риски, на которые указал Ространснадзор», — предположил Смирнов.

Он указал на тот факт, что Ространснадзор, несмотря на все обстоятельства, выполняет свою главную функцию — проверяет выполнение федеральных авиационных правил и законов. Чтобы перевозчики совершали полеты без рисков для людей. Ведомство контролирует все виды транспорта: как авто, морские и железнодорожные, так и авиацию.

Я, как член общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, отдаю должное этому документу. И ничего не остается делать соответствующим службам, относящимся к организации работ по гражданской авиации, как обязательно исполнить те предписания и ликвидировать те риски, на которые указал Ространснадзор. Олег Смирнов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора

Политика вмешалась в авиацию

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал сложившуюся в авиации проблему непростой. Прогнозы по дальнейшему решению вопроса давать сложно. Однако он уточнил, что ситуация только усугубляется.

«Это просто огромные цифры и огромная информация. И я считаю, что здесь прогнозов очень сложно давать. Но тем не менее, мое мнение такое, что да — ситуация ухудшается. <…> Надежда на то, что все-таки в ближайшее время структуры, которые ввели санкции, подумают об этом. Потому что здесь уже жизнь и здоровье пассажиров — не политика. Политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в такие структуры», — высказался Романов.

По его мнению, в скоре ситуация должна улучшиться. Но пока стоит активно поднимать этот вопрос и изучать все нюансы.