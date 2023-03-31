Китайский автопром все прочнее закрепляется в России. Пока что автолюбители относятся к таким машинам неоднозначно — сказывается склонность к консерватизму, нежелание менять привычное на нечто новое и не совсем изученное. Но по качеству произведенные в Китае автомобили ничуть не хуже, а в чем-то — лучше европейских и практически достигли уровня условного Volkswagen. Какие перспективы у «китайцев» на российском рынке — в нашем материале.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Независимый автоэксперт Дмитрий Попов: близко к уровню Volkswagen

[Китайские автомобили] далеки от идеала и совершенства, в основном [они недостаточно хороши] по износостойкости узлов и агрегатов, особенно по механизации подвесок, по двигателям.

Расчет на ближайшую пятилетку

Но если смотреть на дельту, то есть на то, что было 5-10 лет тому назад, что тогда привозили к нам китайцы на выставки, и [сравнить с тем], что они показывают сейчас, то можно сделать вывод: пройдет совсем немного времени, пять-семь лет, и они достигнут достаточно хорошего качества.

[Если смотреть в среднем по рынку], то на уровень Volkswagen китайцы точно через пять-шесть лет выйдут.

На заводе Haval китайского концерна Great Wall в индустриальном парке «Узловая». Источник: пресс-служба губернатора Тульской области / РИА «Новости»

Должен заметить, что интервенция Китая на наш автомобильный рынок при определенных обстоятельствах может принести большую пользу, в том числе и для китайского автопрома.

Дело в том, что все сидевшие у нас автозаводы — «фольксвагены» и прочие «ниссаны», — кроме того, что держали здесь свои производства, еще и нашим рабочим <…> прививали свою европейскую культуру производства. В том числе передавали технологии металлообработки и всего остального.

Поэтому когда Китай зайдет на наш рынок и захочет локализоваться на оставленных заводах, привлечение специалистов, которых вымуштровали предыдущие поколения европейских автопроизводителей, приведет к тому, что китайцы, скорее всего, за этот счет совершат небольшой шаг вперед, а может, и большой.

РИА «Новости»

Пока претензии, которые предъявляют китайским автомобилям, не затрагивают дизайн, эстетику и даже конструктивные решения. Тем более — электронику, она у них впереди планеты всей.

По моим наблюдениям, главная проблема китайских автомобилей сейчас в том, что [у них очень малоресурсные металлические детали]. То на 35-40 тысячах [пробега] шаровая вылетит, то наконечник рулевой поплывет. Как только они подобные проблемы решат, их автомобили будут вполне приличными.

Место на российском рынке

Это очень интересный вопрос, он меньше автомобильный, больше касается менталитета. Российский автолюбитель жутко консервативен, это же только в российской действительности существуют клубы автолюбителей по модельным рядам: автоклуб Mazda, автоклуб Ford Mondeo. Потому что люди из года в год меняют на обновленные версии одну и ту же модель.

Ровно настолько же, насколько мы консервативны, мы в экстремальных условиях очень быстро пересаживаемся и осваиваемся.

Все ездили на «Жигулях», когда нужно было каждую гайку контролировать в полете ежедневно. И очень быстро пересаживаемся на другие автомобили.

Сейчас я наблюдаю, что «китайцев» все больше и больше, и это провоцирует рост спроса. Честно могу сказать: поскольку я живу в такой парадигме — покупаю новый автомобиль, выкатываю его в течение кредита, как только с кредитом расплачиваюсь, покупаю другой, — думаю, когда подойдет время покупать следующий, а это будет года через два, [я куплю, наверное, «китайца»].

[Китайские авто] эстетически, эргономически, по электронике уже очень-очень хороши. Для всего остального у нас есть огромное количество народной хитрости.

В то же время, возможно, что они сами подработают по нашим каким-то указаниям свои модели. И, думаю, что годика через два мы спокойно будем на них садиться.