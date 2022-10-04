Тариф за проезд по платным дорогам могут повысить: последствия | 360°

Транспорт 04 октября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Минтранс хочет повысить тарифы на платных дорогах. Это поможет россиянам стать мобильнее Эксперт Блинкин: россияне могут не заметить повышения тарифов на платных дорогах Источник фото: РИА «Новости»

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Министерство транспорта предложило повысить предельные тарифы на проезд по платным дорогам. Такая мера необходима из-за подорожания строительства и ремонта трасс. Однако, по мнению экспертов, водители и грузоперевозчики могут не ощутить на себе рост цен и не откажутся от проезда.

Новые тарифы

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Для легковушек стоимость увеличится с трех до пяти рублей за километр, для грузовика — до 14,25 рубля. Если трасса строилась с нуля, максимальный тариф поднимется с трех до восьми рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления.

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Сегодняшний расчет тарифов ввели еще в 2015 году. Пересмотр понадобился из-за возросших на 12 процентов цен на строительство. Например, трасса М-12 подорожала до 800 миллиардов рублей, а ее хотят продлить до Владивостока. Увеличилась стоимость ремонта и капремонта.

РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Такая мера привлечет внебюджетное финансирование, а значит, ускорит появление новых дорог и позволит поддерживать старые. Как результат — население станет мобильнее.

В ведомстве уверены, что владельцы большегрузов не ощутят изменений. Средняя продолжительность поездки таких автомобилей по платным трассам — 300 километров, при максимальных тарифах она подорожает на 804 рубля.

Экономическое решение

Председатель общественного совета Минтранса, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин объяснил в беседе с «360», что ведомство подняло верхнюю планку тарифов за проезд по платным трассам, а саму стоимость рассчитывает концессионер, управляющий дорогой.

«Расчеты последних лет показывают, что точка максимума выпирает за ограничения, установленные ранее правительством. Концессионер вводит тариф не из желания завысить стоимость, а чтобы получить максимальный доход», — уточнил он.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Однако, по мнению независимого аналитика по вопросам экономики Дмитрия Адамидова, инициативу Минтранса могли «продавить» концессионеры. Специалист сообщил «360», что компаниям необходимо постоянно повышать цены, чтобы доход и затраты сходились.

«Чем больше они строят, тем больше их затраты. Население стабильно прирастает, но не таким образом, чтобы по существующей платной дроге постоянно увеличивался трафик. А затраты в связи с ремонтом растут», — отметил Адамидов.

Реакция водителей

Водители вряд ли начнут массово отказываться от проезда по таким дорогам. Россияне с небольшим доходом выберут бесплатную трассу, такая же ситуация — с грузоперевозчиками, сказал Блинкин. А жители Москвы и Подмосковья, скорее всего, не обратят внимание на повышение тарифов и продолжат пользоваться трассами, если им это выгодно.

«Если перевозчик везет серьезный и дорогой груз, то траты в 100-200 рублей на дорогу не будут существенными для грузоотправителя», — сказал собеседник «360».

Тем не менее нельзя исключать негативную реакцию дальнобойщиков из-за новых тарифов. По словам Адамидова, если такое произойдет, цены скорректируют.

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