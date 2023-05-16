Транспорт 16 мая 2023, 18:44 Пассажиров такси предупредили о проблемах. Ждать ли дефицита перевозчиков? Эксперт Ян: нет основания для откладывания «закона о такси» Freepik

Читать 360tv в

Российские общественники попросили депутатов перенести вступление в силу нескольких дополнений к «закону о такси». Однако эксперты уверены, что это странные требования: большинство инициатив, которые предложили заморозить, работают более 10 лет.

Что требуют общественники

Общероссийское объединение пассажиров заявило, что осенью россияне могут столкнуться с нехваткой такси. Это связано с новым требованием законодательства, которое предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служба заказа, перевозчики и легковые такси.

Реклама

По словам общественников, подобных реестров нет нигде, кроме Москвы. Регионы не могут позволить себе их из-за отсутствия денег в местных бюджетах и технической базы. Таким образом, с 1 сентября агрегатор не сможет передавать заказы водителям и пассажир не вызовет такси.

Представители Общероссийского объединения пассажиров обратились к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку с просьбой отсрочить это и другие нововведения на год — до 1 сентября 2024-го.

РИА «Новости»

Нормы уже существуют

Эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор сетевого издания «Бюро Икс» Роберт Ян в разговоре с «360» заявил, что Общероссийское объединение пассажиров приводит не вполне верную информацию.

Заявленные проблемы отсутствуют. Например, реестры такси уже есть. Утверждается, что они существуют только в Москве, но это неправда — они есть в каждом регионе. Потому что это требование введено в 2011 году, и за столько лет, естественно, реестры появились. Роберт Ян

Более половины регионов России имеют электронную информационную систему. Существует отдельное требование: с ее помощью субъекты должны проводить мониторинг всей транспортной деятельности. И такси попадает в эту сферу.

Ян напомнил, что Общероссийское объединение пассажиров попросило перенести на 1 января 2027 года еще ряд положений и поправок. Например, обязанность владельца легковых такси проходить техобслуживание в сроки, предусмотренные документацией завода-изготовителя.

РИА «Новости»

Также общественники призвали затормозить положения о недопуске водителей, не сдавших аттестацию на знание местности, и тех, у кого более трех неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также об обязанности предпринимателя регистрироваться в России.

«Не проверять водителей? Но эта норма не обязательна, она на усмотрение региона. Отложить обслуживание машины в соответствии с требованиями автопроизводителя? Это требование существует в федеральном законе о безопасности движения и обязательно для всех организаций, осуществляющих перевозки автотранспортом», — перечислил эксперт.

Он подчеркнул, что большинство норм, которые просит заморозить Общероссийское объединение пассажиров, существуют и работают довольно давно. Требовать их отложить было бы уместно в 2011 году.

«Они написали, будто у перевозчиков могут быть проблемы с обслуживанием транспорта. Нет никакой обязанности перевозчиков использовать дорогой транспорт, не существует такой нормы в законе. То, что в отдельных регионах эти нормы вводит агрегатор, — частный случай», — пояснил Ян.

По мнению собеседника «360», влиять надо не на закон, а на агрегаторов, чтобы они снизили требования к автомобилям, которые подключают к своим сервисам. Это коммерческий вопрос, не имеющий отношения к законодательному регулированию.

Минтранс не готов к своей функции

Эксперт согласился, что не все регионы готовы к цифровым методам контроля, который вводит закон. Многие местные власти ограничены в технических и бюджетных возможностях.

Возможно, есть и ментальные какие-то ограничения. Не будем лукавить: большинство работников надзорных органов в сфере транспорта — люди немолодые, не все готовы просто перестроиться на новый метод. Роберт Ян

Ян также напомнил, что в 2022-м министерство транспорта заявило о разработке новой системы управления реестрами такси. Однако в этом году пока не было никаких сообщений о ее готовности.

РИА «Новости»

Речь идет не о том, что рынок не готов, а о том, что Минтранс — основная структура, которая отвечает за исполнение этого закона — сама по себе не готова к этой своей функции, считает эксперт. Но это не тот вопрос, который затронули общественники.

«Не думаю, что есть основания для откладывания. Основной инструмент регулирования рынка такси — региональное законодательство. Пока оно не появилось, закон в полную силу работать не будет. Поэтому здесь стоит говорить об ускорении принятия региональных нормативных актов», — подытожил Ян.