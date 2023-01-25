Транспорт 25 января 2023, 00:07 Фурам придется записываться в очередь на границе России. Но от этого будет легче Юрист Богатов оценил идею резервировать дату пересечения границы России грузовиками РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил поправки к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», требующие резервировать время проезда транспорта через государственную границу. Проект также требует упорядочить контроль прибытия транспорта в определенный день и время. Законопроект вызвал горячие споры в Сети, некоторые пользователи решили, что речь может идти об ограничении пересечения российской границы на автомобиле. «360» разбирался, так ли это на самом деле.

Поправки, вызвавшие дискуссию

В документе, размещенном в базе данных Госдумы, предлагалось оборудовать пункт контроля транспорта средствами принудительной остановки. Контроль следует проводить недалеко от пункта пропуска через границу.

Реклама

Речь идет о проезде транспорта, который принадлежит отечественным и иностранным перевозчикам, россиянам, гражданам других стран. При пересечении государственной границы России необходимо резервировать дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, написало РИА «Новости» со ссылкой на фрагмент документа.

Однако утром 24 января документ из базы данных исчез. Журналисты обратились за комментариями к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. По его словам, идею о введении ограничений для россиян на пересечение границы в Кремле никто не обсуждал.

Бронировать дату и время выезда за границу должны лишь грузовики

Автор поправок к законопроекту Москвичев сам разъяснил суть своей инициативы. По его словам, предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков. Речь идет о коммерческих перевозках. Тем самым, планируется решить вопрос с километровыми пробками на российской границе. Это облегчит жизнь и водителям, и сотрудникам таможенной службы.

Чтобы новая система заработала, необходимо специальное приложение. С его помощью водители грузовиков смогут записаться на определенный день и время. Москвичев пояснил РБК, что подъезд к пункту пропуска сделают отдельной полосой. Грузовики смогут проходить контроль в течение 20 минут и спокойно ехать дальше. Им больше не придется стоять в очереди по 15 дней, подчеркнул депутат.

Нововведения появятся не на всей границе, а на «проблемных» пунктах пропуска. В их числе на границе с Китаем пункт «Забайкальск», на российско-грузинской границе — «Верхний Ларс» и на российско-азербайджанской границе — «Яраг-Казмаляр».

Инициатива поможет водителям

Юрист в сфере грузоперевозок Сергей Богатов в разговоре с корреспондентом «360» позитивно оценил идею Москвичева. По его мнению, новая система в первую очередь поможет обычным водителям.

«Ситуация довольна простая: когда фура приезжает на границу, то занимает свою очередь. А если у пограничной службы есть понимание, что грузовик приедет к определенному сроку, они могут оформить часть необходимой документации. Сотрудники смогут предсказывать транспортную нагрузку, перераспределять ее так, чтобы не было огромных очередей. Если эта система будет хорошо работать, она во многом облегчит процесс прохождения таможенного контроля. Давно нужно было сделать что-то подобное. Это большой плюс для компаний, которые перевозят скоропортящиеся товары», — поделился эксперт.