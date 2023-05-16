Транспорт 16 мая 2023, 23:08 Прокатиться и не умереть. Лайфхаки езды на самокате без травм Врач Длин призвал пешеходов не заходить на дорожки для самокатов, чтобы не попасть в ДТП Maxim Mushnikov / Unsplash

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Житель Москвы упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали с переломами черепа, и теперь молодому человеку предстоит длительный процесс восстановления. Это не первый подобный случай — ДТП с участием самокатов случаются практически каждый день. В чем причина повышенной аварийности этого вида транспорта и как уберечься от получения травм — в материале «360».

Лихачи на двух колесах

Днем 15 мая житель Москвы разогнался на своем самокате, не справился с управлением и упал, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Молодой человек неудачно приземлился — основной удар пришелся на голову. На место происшествия прибыли медики, которые и забрали его в больницу.

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«Падение обернулось открытой черепно-мозговой травмой, а также переломами черепа, челюсти и носа. Гонщика увезли в ГКБ имени Боткина», — уточнил источник телеканала.

Неделей ранее другой самокатчик наехал на пешеходов в центре Москвы. В результате ДТП на Москворецкой набережной пострадали женщина с ребенком. В Волгограде подобная авария завершилась смертью 75-летнего мужчины. Пенсионера сбил водитель самоката, разогнавшийся до 20 километров в час. Против виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Аналитики SuperJob выяснили, что больше трети россиян (37%) высказались против работы точек проката электросамокатов. Опрошенные рассказали, что пользователи этого вида транспорта часто пренебрегают культурой вождения, не соблюдают скоростной режим и создают опасность для пешеходов.

Ситуацию со спросом на самокаты в стране изучили специалисты «Мегафона». Они выяснили, что жители крупных городов стали чаще арендовать эти средства индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с прошлым годом, спрос на них вырос в 2,5 раза.

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Гусева, электросамокаты следует приравнять к автомобилям и мотоциклам, а их владельцев обязать сдавать экзамены для получения водительских удостоверений. Так парламентарий предложил бороться с высокой аварийностью этих СИМ.

Пока этого не сделали, и пешеходам, и самокатчикам необходимо соблюдать ряд простых правил.

Риски для всех

Электросамокат — достаточно опасный вид транспорта, рассказал «360» врач высшей категории Сергей Длин. По его словам, пострадать могут как их водители, так и пешеходы.

«Во-первых, он (самокат — прим. ред.) не очень устойчивый, разгоняется до больших скоростей. Люди, которые ездят, часто могут перемещаться с тротуаров на проезжие части. Они то как пешеход, то как автомобиль. И, собственно говоря, они могут зачастую прибегать к достаточно опасным и резким маневрам. Соответственно, риск того, что они кого-то собьют на большой скорости, остается достаточно высоким. Здесь, как правило, может травмироваться и сам человек, который управляет самокатом, и травмировать также пешехода», — отметил медик.

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Чаще всего при попадании в ДТП пользователи самокатов получают черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.

«При езде на самокате важно использовать шлемы — прибегать к защите, которая тоже для них производится, для того, чтобы уберечься при каком-то несчастном случае, какой-то аварии», — посоветовал доктор.

Быть внимательнее и не отвлекаться

Пешеходы при наезде самокатов тоже получают ушибы и переломы. В первую очередь страдают ноги и зона таза, уточнил врач.

«Что касается пешеходов — конечно, нужно внимательно смотреть и не заходить, например, на дорожки, которые отведены специально для самокатов. Бывают случаи, когда просто сам пешеход виноват — конечно же, [нужно] быть очень внимательным. Что касается самоката, он требует предельной высокой концентрации движения», — рассказал Сергей Длин.

По его словам, и пешеходам, и водителям следует быть внимательнее и не отвлекаться на посторонние вещи — например, на смартфоны. Потеря концентрации даже не мгновение может привести к аварии, добавил собеседник «360».

Детей и подростков в Московской области призвали изучить правила дорожного движения перед ездой на самокатах и велосипедах. Жителям Подмосковья напомнили, что арендовать электросамокаты могут только совершеннолетние.