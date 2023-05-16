16 мая 2023, 23:08
Прокатиться и не умереть. Лайфхаки езды на самокате без травм
Врач Длин призвал пешеходов не заходить на дорожки для самокатов, чтобы не попасть в ДТП
Житель Москвы упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали с переломами черепа, и теперь молодому человеку предстоит длительный процесс восстановления. Это не первый подобный случай — ДТП с участием самокатов случаются практически каждый день. В чем причина повышенной аварийности этого вида транспорта и как уберечься от получения травм — в материале «360».
Лихачи на двух колесах
Днем 15 мая житель Москвы разогнался на своем самокате, не справился с управлением и упал, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Молодой человек неудачно приземлился — основной удар пришелся на голову. На место происшествия прибыли медики, которые и забрали его в больницу.
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«Падение обернулось открытой черепно-мозговой травмой, а также переломами черепа, челюсти и носа. Гонщика увезли в ГКБ имени Боткина», — уточнил источник телеканала.
Неделей ранее другой самокатчик наехал на пешеходов в центре Москвы. В результате ДТП на Москворецкой набережной пострадали женщина с ребенком. В Волгограде подобная авария завершилась смертью 75-летнего мужчины. Пенсионера сбил водитель самоката, разогнавшийся до 20 километров в час. Против виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Аналитики SuperJob выяснили, что больше трети россиян (37%) высказались против работы точек проката электросамокатов. Опрошенные рассказали, что пользователи этого вида транспорта часто пренебрегают культурой вождения, не соблюдают скоростной режим и создают опасность для пешеходов.
Ситуацию со спросом на самокаты в стране изучили специалисты «Мегафона». Они выяснили, что жители крупных городов стали чаще арендовать эти средства индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с прошлым годом, спрос на них вырос в 2,5 раза.
По мнению депутата Госдумы Дмитрия Гусева, электросамокаты следует приравнять к автомобилям и мотоциклам, а их владельцев обязать сдавать экзамены для получения водительских удостоверений. Так парламентарий предложил бороться с высокой аварийностью этих СИМ.
Пока этого не сделали, и пешеходам, и самокатчикам необходимо соблюдать ряд простых правил.
Риски для всех
Электросамокат — достаточно опасный вид транспорта, рассказал «360» врач высшей категории Сергей Длин. По его словам, пострадать могут как их водители, так и пешеходы.
«Во-первых, он (самокат — прим. ред.) не очень устойчивый, разгоняется до больших скоростей. Люди, которые ездят, часто могут перемещаться с тротуаров на проезжие части. Они то как пешеход, то как автомобиль. И, собственно говоря, они могут зачастую прибегать к достаточно опасным и резким маневрам. Соответственно, риск того, что они кого-то собьют на большой скорости, остается достаточно высоким. Здесь, как правило, может травмироваться и сам человек, который управляет самокатом, и травмировать также пешехода», — отметил медик.
Чаще всего при попадании в ДТП пользователи самокатов получают черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.
«При езде на самокате важно использовать шлемы — прибегать к защите, которая тоже для них производится, для того, чтобы уберечься при каком-то несчастном случае, какой-то аварии», — посоветовал доктор.
Быть внимательнее и не отвлекаться
Пешеходы при наезде самокатов тоже получают ушибы и переломы. В первую очередь страдают ноги и зона таза, уточнил врач.
«Что касается пешеходов — конечно, нужно внимательно смотреть и не заходить, например, на дорожки, которые отведены специально для самокатов. Бывают случаи, когда просто сам пешеход виноват — конечно же, [нужно] быть очень внимательным. Что касается самоката, он требует предельной высокой концентрации движения», — рассказал Сергей Длин.
По его словам, и пешеходам, и водителям следует быть внимательнее и не отвлекаться на посторонние вещи — например, на смартфоны. Потеря концентрации даже не мгновение может привести к аварии, добавил собеседник «360».
Детей и подростков в Московской области призвали изучить правила дорожного движения перед ездой на самокатах и велосипедах. Жителям Подмосковья напомнили, что арендовать электросамокаты могут только совершеннолетние.
ДТП
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