Эксклюзив 13 февраля 2024, 16:17 Опасность российской зимы для китайских машин сочли преувеличенной Автоэксперт Попов: современные китайские автомобили переживут российскую зиму РИА «Новости»

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Большое количество сообщений о том, что электроника в китайских автомобилях выходит из строя в условиях российских морозов, связано с повышенным вниманием к этим машинам из-за насыщения рынка. Об этом в комментарии «360» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он пояснил, что китайские автомобили сейчас находятся в центре внимания, поэтому любой, даже самый незначительный сбой в электронике приводит к массе сообщений.

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«Я не видел, чтобы китайские машины даже в самые суровые „дубняки“ чувствовали себя плохо. У них все более-менее в допуске», — заявил Попов.

Автоэксперт добавил, что задача владельца не просто пользоваться своим автомобилем, а ухаживать за ним, чтобы он продолжал хорошо работать в любых погодных условиях.

Попов пояснил, что при понижении температуры до -24 градусов густеет масло в трансмиссии и коробке передач. Морозы также сказываются на работе аккумулятора любой машины, даже не китайского производства.

Кто об этом знает, заранее принимают какие-то меры и у них заводится и китайцы, и Lada Vesta. А те, кто считает, что заплатив от трех до пяти миллионов за автомобиль, он должен делать для них все — заблуждаются. Дмитрий Попов автоэксперт

Отвечая на вопрос о том, что китайские автомобили начинают ржаветь после проезда по обработанным реагентами зимним российским дорогам, автоэксперт пояснил, что это давняя история, когда соседняя страна только начала поставлять свои автомобили на российский рынок. В те годы толщина используемого металла действительно была минимальной, и автомобиль полностью сгнивал после зимы.

«С того времени китайские компании прошли довольно длинный путь, научились штамповать хороший лист и собирать правильные кузова. <…> Современный китайский автомобиль в состоянии пережить нашу зиму, солевые растворы и чувствовать себя неплохо», — добавил автоэксперт.

Он предупредил, что окончательные выводы делать пока рано. Образованный в холодном и влажном воздухе российских регионов солевой пар способен проникать во внутренние полости машин и провоцировать возникновение ржавчины. Но даже в этом случае эффект проявится нескоро. Поэтому правильный уход и технический осмотр китайского автомобиля не сделает его машиной на один сезон.