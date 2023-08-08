Транспорт 08 августа 2023, 13:39 Новую дорожную разметку протестируют в России «Автодор» протестирует экспериментальную разметку, помогающую водителям выбрать дистанцию Автодор / Telegram

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«Автодор» протестирует на некоторых участках новую дорожную разметку, помогающую водителям выбрать безопасную дистанцию. Госкомпания сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«Горизонтальная разметка будет выглядеть как серия стрелок или галочек (шевронов). Она поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге», — указали в «Автодоре».

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Если автомобилист видит перед собой два шеврона до едущей впереди машины, он может быть уверен, что держит безопасную дистанцию, пояснили в госкомпании.

Экспериментальную разметку протестируют на восьми участках трасс со скоростным режимом от 110 до 130 километров в час. Галочки появятся на двух отрезках Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, на четырех участках трассы М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в двух местах на трассе М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

В «Автодоре» напомнили, что скоростные трассы компании не пересекаются с другими дорогами, а встречные потоки разделены, поэтому большинство ДТП — это попутные столкновения. Часть из них происходит из-за несоблюдения дистанции.

В госкомпании полагают, что экспериментальная разметка поможет снизить количество ДТП и повысить безопасность на дорогах. Шевроны могут появиться на других участках дорог «Автодора» по итогам анализа аварийности на тестовых промежутках.

Ранее жителям Подмосковья напомнили, как ориентироваться на пунктах оплаты на трассах «Автодора». Водителям посоветовали следовать навигации и выбирать нужную полосу для проезда.