Новая внешность, но старый двигатель. Как изменится обновленная Lada Vesta в 2023 году | 360°

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Viber Новая внешность, но старый двигатель. Как изменится обновленная Lada Vesta в 2023 году Автоэксперт Моржаретто: новая Lada Vesta получит измененный внешний вид и старый двигатель РИА «Новости»

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Российская компания «АвтоВАЗ» запустит серийное производство нового поколения Lada Vesta в марте 2023 года. Первые кузова уже сварили на заводе в Тольятти. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, у новой Vesta будет другой внешний вид, но мотор останется маломощным. Модель получит восьмиклапанный двигатель.

Серийный выпуск Lada Vesta

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что сейчас продолжается перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти.

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«У меня нет сомнений, что в марте 2023 года мы начнем серийное производство Vesta нового поколения. Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября. Потом наступит период отладки всего сборочного процесса. Главное, чтобы наш инжиниринг успел решить вопрос с комплектующими», — сказал он в интервью изданию «За рулем».

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Тестовые кузова удалось сделать даже раньше намеченного срока. В четверг, 13 октября, на официальном сайте Lada заявили об изготовлении первых трех кузовов.

«Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства, который намечен на первое полугодие 2023 года», — написала пресс-служба.

lada.ru

В сентябре во время выступления в Совфеде Соколов заявил, что в мае следующего года на производстве могут запустить выпуск 16-клапанных двигателей. До этого времени Vesta будет выходить с восьмиклапанным мотором ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Президент «АвтоВАЗа» пообещал сохранить в новой модели максимум опций, включая АБС и подушки безопасности. Чуть позже появится и система ESP. Автоматической коробки передач автолюбителям пока ждать не стоит.

«Это крайне сложная задача. Если разрабатывать автомат своими силами, на это уйдет не менее трех-четырех лет. Чтобы это было рентабельно, требуется большой объем выпуска, а до этого нужно закупить дорогостоящее оборудование», — объяснил Соколов.

Он допустил возможность работы по лицензии, но на это уйдет как минимум полтора года. Всего «АвтоВАЗ» планирует выпускать в месяц до 14 тысяч машин Lada Vesta. Общий производственный план на год составляет 500 тысяч автомобилей всех моделей.

«Мы уже достигли 40% доли российского рынка, в следующем году потенциально можем выйти на 50%», — заключил Соколов.

Спрос на отечественные авто

Как рассказал «360» автоэксперт Игорь Моржаретто, сейчас спрос на машины российских марок есть. При этом в бюджетном классе работает только одна компания — «АвтоВАЗ».

«Больше никого нет, так как все остальные либо ушли с нашего рынка, либо предлагают автомобили гораздо дороже. А гораздо дороже — это уже другой клиент. Если человек хочет купить бюджетный автомобиль, то у него выбор на сегодняшний день или Lada Granta, или „Нива“, или что-то искать на вторичном рынке», — отметил автоэксперт.

РИА «Новости»

По его словам, новая модель Lada Vesta отличается от старой измененным внешним видом, но остается со старым двигателем.

«Машина внешне немного изменилась, а вот мотор у нее старенький и маломощный. Видимо, не хватает каких-то комплектующих для того, чтобы запустить производство 16-клапанного мотора, который раньше стоял на Vesta», — предположил Моржаретто.

Говоря об имеющихся у российских производителей перспективах, он подчеркнул, что пока заводы будут выпускать то, что могут. На сегодняшний день производятся Lada Granta и «Нива».

«Может быть, потянем еще Vesta. Плюс в Россию приходят китайские компании, которые будут что-то выпускать под российскими брендами. Уже выпускают в Липецке электромобили Evolute, „Москвич“ собираются выпускать. Это тоже будет китайская модель, но с российским брендом», — рассказал специалист.

Он добавил, что на российском рынке распроданы еще не все иномарки. Автомобилей осталось уже не так много, но все же они есть. Также машины завозят при помощи параллельного импорта. Как подчеркнул Моржаретто, посмотреть есть на что, хотя выбор сейчас не сравним с тем, что был год назад.

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