Транспорт 22 декабря 2022, 23:30 🚕 Невыполнимые требования и минимум ответственности. Новый закон о такси не выведет рынок из серой зоны Эксперт по транспорту Ян: новый закон о работе такси не приведет к росту тарифов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий новые правила работы такси. В документе закрепили понятие службы заказа легкового такси, предложили создать региональные реестры, установили требования к водителю и внешнему виду автомобилей. Одним из главных нововведений стало разрешение перевозить пассажиров самозанятым. Требования к ним выдвинули практически невыполнимые. Инициатива должна помочь вывести рынок из серой зоны, но, по всей видимости, эффект будет обратным.

Суть нововведений

Авторы закона ввели требования к внешнему и внутреннему виду такси. Теперь на кузове машины должна быть цветографическая схема — контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. На крыше автомобиля предложили установить оранжевый фонарь. Менять внешний вид такси не придется тем, кто получил разрешение на перевозку до начала действия закона.

Реклама

В салоне машины теперь придется указывать ее госномер, название перевозчика, информацию о разрешении и номер записи в региональном реестре перевозчиков. Пассажиры смогут узнать сведения о водителе и действующих тарифах.

Реклама

Водителей обяжут заключать договор с перевозчиком, а при наличии трех неоплаченных штрафов лишат возможности управлять такси. Если шофера лишили прав, то он сможет снова перевозить пассажиров только через год после их восстановления. Таксистами смогут быть индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Unsplash

Закон предусматривает и создание региональных реестров такси. Они будут содержать информацию о перевозчиках, транспортных средствах, агрегаторах и разрешениях на перевозку пассажиров.

Рамочный документ

Как пояснил «360» эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания «Бюро Икс» Роберт Ян, в законе есть сразу несколько нововведений. Появилось понятие службы заказа легкового такси — это то, что называют агрегаторами. Документ подразумевает создание реестров такси, к которым последние получат доступ.

«Это уже требование о наличии информационной системы, в которую эти реестры будут вводиться. Впервые в законе появился пункт об ответственности сторон. То есть специальная статья определяет, кто и в какой мере отвечает в случае тех или иных нарушений. На мой взгляд, эта статья все равно остается рамочной, так как не уточняет детали. Но, тем не менее, это первая попытка», — отметил эксперт.

Закон получился достаточно объемным, потому что в него включили много различных процедурных вопросов. Авторы документа подробно описали процесс выдачи разрешения, а также его аннулирования и приостановки. Региональным властям не придется создавать специальные нормативные документы — все закрепили на уровне федерального закона.

В остальном закон продолжает оставаться рамочным. Не прописано ни четкой ответственности и роли участников, ни порядка определения стоимости, ни способов разрешения споров. То есть все то, что общество ожидало от закона как способа решения наиболее часто встречающихся проблем, этот закон не устраняет. Роберт Ян эксперт по городскому транспорту

Ян не исключил, что при реализации закона могут возникнуть какие-то идеи по поправкам, которые внесут в будущем.

Сомнительная выгода для самозанятых

Новый закон даст возможность работать в такси самозанятым. Но требования к ним, по словам эксперта по транспорту, выдвигают практически невыполнимые.

«От физического лица хотят, чтобы он соблюдал все то, что требуется от юридического лица. Причем в полном объеме и без всяких исключений. Эти требования приведут к существенным финансовым затратам. Я практически не вижу перспектив, чтобы правила выполняли легально. Это значит уход в серую зону или полный нелегал и неисполнение главной цели — регулирование, то есть обеление и создание цивилизованного рынка. Скорее всего, это приведет к обратному процессу», — предположил Ян.

Unsplash

От самозанятых требуют нести полную ответственность за перевозку, включая безопасность, состояние транспортного средства, а также хотят соблюдения всех норм в отношении транспортного средства и самого себя. Водителю потребуется заключить договор не только с агрегатором, но и с медицинскими организациями.

«Юрлицу, занимающемуся предпринимательством на системной основе, заключить полноценный договор на техническое обслуживание транспорта и на полное медицинское значительно проще, а для физического лица это практически немыслимо, потому что с физическими лицами медицинские организации и автотранспортные технические службы не подписывают такие документы», — пояснил эксперт.

Получается, что в закон включили заведомо невыполнимые требования к самозанятым. В договоре с агрегатором тоже не все так просто. Самозанятым будет запрещено заниматься частным извозом, что наверняка можно расценивать как нарушение конституционных норм или нарушение права на труд, заявил Ян.

«Требования к договору с агрегатором не определяются, при этом отсутствие этого договора автоматически приводит к отказу или аннулированию разрешения. Поскольку нет требований, то можно спрогнозировать, что там будут достаточно жесткие условия по отношению к физическому лицу со стороны агрегатора. Скорее всего, они тоже будут такие, что вряд ли человек согласится работать легально», — сказал он.

Это станет еще одним поводом для перехода в серую зону.

Ответственность при ДТП и тарифы

Новый закон отменил всю ответственность перевозчиков и агрегаторов за любые последствия, кроме тех, которые покрываются полисом ОСАГО.

«Само наличие полиса ОСАГО увязано с возникновением ответственности агрегатора. В случае ДТП у пассажира есть защита только в части полиса ОСАГО, который обязан иметь владелец транспортного средства или перевозчик. В случае, если ущерб превышен, пострадавшему придется судиться», — отметил Ян.

РИА «Новости»

Принятый Госдумой документ практически возводит в абсолют необходимость судиться с виновной стороной, при этом заведомо ограничивая в сумме. Сейчас лимит по полису составляет два миллиона рублей. Новый закон не сделает поездки более безопасными.

Никакая часть закона не касается вопросов безопасности, потому что это рамочный закон, который вводит новых участников, определяет некоторые новые положения, а требования к безопасности перевозок определяет отдельный закон. Роберт Ян

После введения новых правил агрегаторы будут свободны как в вопросе ответственности, так и определении цен.

«Если сегодня тарифы агрегатор как бы согласовывает с перевозчиками, то в силу этого закона получает право устанавливать цены, при этом не неся никакой ответственности за последствия», — уточнил эксперт.

По его мнению, стоимость поездок будет снижаться. Предпосылок для роста цен пока нет.