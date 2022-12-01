Эксклюзив 01 декабря 2022, 18:07 На зарядку становись. Развитие инфраструктуры поможет россиянам пересесть на электромобили Зампред Мособлдумы Жигарев: власти могут помочь с установкой зарядки для электромобиля

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В Подмосковье продлили отмену транспортного налога на электромобили до 2024 года, мера действует уже несколько лет. Заместитель председателя Мособлдумы, член комитета по транспорту и информационным технологиям Кирилл Жигарев в интервью «360» рассказал, что эта инициатива хоть и не вызывает бума на рынке экологичного транспорта, но помогает сделать его популярнее среди россиян.

К 1 июля 2022 года в России насчитывалось почти 19 тысяч зарегистрированных электромобилей. Больше всего таких транспортных средств в Москве (2,8 тысячи), Приморском крае (1,7 тысячи), Иркутской области (1,6 тысячи), Краснодарском крае (1,3 тысячи) и Подмосковье (одна тысяча).

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Кирилл Жигарев объяснил «360», что россияне пока не слишком активно пересаживаются на электромобили из-за их дороговизны и недостаточно развитой инфраструктуры. Результаты опроса, проведенного компанией «Открытие Авто», показали, что уровень доступности зарядок играет главную роль в этом вопросе.

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Другие важные критерии — «качество сборки» и «наличие государственных льгот и субсидий», но лидирует именно «зарядная инфраструктура». Почти половина отечественных автолюбителей хотели бы в будущем все же приобрести электромобиль.

Мы внимательно следим за тем, как идет работа по созданию в Подмосковье доступной инфраструктуры для электромобилей. Весной делали выезд по муниципалитетам, проверяли наличие и работоспособность зарядок. Были некоторые нарекания. Но совместно с коллегами из «Мособлэнерго» в рабочем порядке все проблемы устранены Кирилл Жигарев Член комитета по транспорту и информационным технологиям Мособлдумы.

Сегодня у жителей Московской области есть возможность поставить зарядную станцию для электрокара прямо у себя во дворе. По словам Жигарева, для этого есть простой алгоритм действий.

Сначала надо узнать, где такие зарядки уже установлены — возможно, одна из них находится в соседнем дворе. Карта зарядок опубликована на сайте «Мособлэнерго» и в мобильном приложении PlugMe, которое можно скачать в магазинах Google Play или AppStore.

РИА «Новости»

Если вся зарядная инфраструктура расположена далеко, можно направить заявление в Министерство энергетики Московской области и попросить поставить зарядку поближе к дому.

«По вопросу установки зарядных устройств для электрокаров можно также написать обращение в Мособлдуму. Такие заявки мы отрабатываем вместе с „Мособлэнерго“ и Министерством транспорта Московской области», — уточнил Жигарев, добавив, что развитие инфраструктуры электромобилей поможет увеличить число пользователей.