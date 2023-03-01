Транспорт 01 марта 2023, 18:35 На Большой кольцевой линии метро Москвы взлетели ковер-самолет и интернет

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На станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии появился цифровой ковер-самолет. МТС вместе с Московским метрополитеном запустили мультимедийный проект «Интернет на БКЛ летает», чтобы показать возможности высокоскоростного мобильного интернета.

Арт-инсталляция представляет собой сказочный ковер-самолет, летящий на изогнутом LED-экране размером четыре на 2,5 метра. Визуальный ряд создали при помощи генеративной графики, объединив искусство с информационными технологиями, а часть изображений поручили создать нейросетям.

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Ковер-самолет со стилизованными образами развлекательных сервисов экосистемы МТС — онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса «Строки» и музыкального сервиса МТС Music — подсказывает как можно с пользой для себя провести время в пути в метро. Эффект стремительного полета вдоль нитей ковра помогло создать направленное вперед движение камеры.

Благодаря мобильному интернету от МТС пассажиры метро могут свободно пользоваться интернетом даже в подземке: на всех станциях, пересадках и перегонах метро, включая новые на БКЛ скорость передачи данных достигает 250 Мбит/с. Новая арт-инсталляция подчеркивает эту идею.

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Мультимедийный арт-объект установили в день открытия новых участков БКЛ Московского метрополитена. Метро не только расширяется, но и активно внедряет современные технологии. Так, оплатить проезд можно банковской картой или через систему распознавания лица, поддержку окажет чат-бот Александра.

Ковер-самолет пробудет на станции «Рижская» до 13 марта. В рамках продвижения скорости интернета в метро пассажирам БКЛ предложат промокод для бесплатного доступа к книжному сервису «Строки» и онлайн-кинотеатру KION. Промокод и QR-коды для скачивания сервисов можно найти в видео, которое демонстрируется на мультимедийных экранах в вагонах метро на БКЛ.