Транспорт 15 января 2024, 17:02 Московская железная дорога подвела итоги работы за 2023 год РИА «Новости»

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Итоговая пресс-конференция начальника Московской железной дороги Валерия Танаева состоялась в столице. На ней руководитель рассказал о результатах деятельности магистрали за 2023 год, поделился планами на 2024-й и поздравил журналистов с Днем российской печати.

«В прошлом году коллектив Московской железной дороги выполнил все взятые на себя обязательства. Эффективно решал производственные задачи и создал максимально комфортные условия, чтобы всем нашим клиентам — это и пассажиры, и грузоотправители, и грузополучатели — было еще удобнее пользоваться услугами железнодорожного транспорта», — отметил Танаев.

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В 2023 году по магистрали перевезли 751 миллион пассажиров, а погрузка на станциях МЖД составила 67,9 миллиона тонн. Приоритет отдавали социально значимым грузам, включая зерно, продовольственные товары и стройматериалы.

На железнодорожный транспорт привлекли около 550 новых клиентов. Удалось заключить 800 новых договоров на дополнительные транспортно-логистические сервисы.

Главным достижением Танаев назвал реализацию стратегически важных транспортных проектов, например, запуск движения по МЦД-3 и МЦД-4 в августе и сентябре.

«Уложено 130 километров путей, 400 стрелочных переводов, 520 километров контактной сети. Открыто 28 новых и реконструированных остановочных пунктов, построено пять мостов, 14 путепроводов и один поворотный тоннель, связавший Московскую и Октябрьскую железные дороги», — рассказал начальник магистрали.

Все работы проводили поэтапно, не останавливая движение поездов. Это позволило пассажирам продолжать пользоваться пригородным сообщением.

В 2023 году завершилась реконструкции моста через Оку в Серпухове. Благодаря этому повысится скорость движения поездов, появится возможность пропускать грузовые составы с увеличенной массой. Комплексные работы по укреплению опор моста и замене пролетных строений шли с 2018-го.

В прошлом году на железную дорогу поступило 25 грузовых электровозов, 28 тепловозов и три пассажирских электровоза. Обновление парка стало самым масштабным за последние 20 лет.

Также в 2023-м отремонтировали 305,4 километра пути, уложили 207 комплектов стрелочных переводов. Текущий ремонт провели на 503 переездах, на семи шли капитальные работы.

Чтобы повысить уровень безопасности, отремонтировали 143 одноуровневых пешеходных перехода. Из них 50 располагаются в Московской области, четыре — в Москве, остальные в Рязанской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской и Владимирской областях. Кроме того, началось строительство 14 одноуровневых переходов по соглашению с правительством столицы.

В честь 80-летия Курской битвы на станции Поныри открыли историко-мемориальный музейный комплекс. Его частью стала композиция «Воинский эшелон». Исторический подвижной состав отреставрировали работники железнодорожных предприятий станции Курск.

«За всеми этими достижениями и колоссальной работой стоят люди, наши работники, которые в любую погоду, в самых непростых условиях проявляют свои лучшие человеческие и профессиональные качества», — подчеркнул Танаев.

В 2024 году продолжится развитие железнодорожной и пассажирской инфраструктуры в Мосузле и регионах дороги.