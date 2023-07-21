Транспорт 21 июля 2023, 16:59 Московская компания выпустила лимитированную коллекцию транспортных карт к 130-летию Новосибирска Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания ISBC, специализирующаяся на RFID-продукции, выпустила лимитированную дизайнерскую коллекцию единых транспортных карт к 130-летию Новосибирска. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Продукцию столичных предприятий применяют не только в городе, но и активно используют во всех российских регионах, отметил Овчинский. Московские инженеры предлагают высокотехнологичные решения и проекты в любой сфере благодаря многолетнему профессиональному опыту, обратил внимание руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Например, зеленоградский производитель RFID-продукции и цифровая платформа „Электронный проездной — Новосибирск“ разработали лимитированную дизайнерскую коллекцию единых транспортных карт, а также информационную продукцию с использованием „умной“ бумаги», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Транспортные карты и NFC-открытки представили на Международном Сибирском транспортном форуме. Проездные изготовили из голографического пластика. На лимитированных картах изобразили строящийся мост через реку Обь.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Посетители стенда могли взять экологичную альтернативу буклетам — интерактивные NFC-открытки. Их произвели на инновационной бумаге ISBC RFID Paper.

Открытки повторили дизайн транспортной карты. При касании телефоном пользователь попадал на интернет-страницу проекта «Электронный проездной», где мог узнать о возможностях по автоматизации отрасли пассажирских перевозок.

ISBC выпускает смарт-карты как для коммерческих, так и государственных проектов, сообщил директор департамента корпоративных и проектных продаж организации Александр Якичев. По его словам, столичная компания изготовила социальные карты большинства регионов страны. Производитель старается предлагать заказчикам форматы RFID-продукции, которые обеспечат удобство пользователей и непрерывный доступ к современным сервисам, заявил Якичев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Мы также стараемся подчеркнуть уникальность каждого проекта с помощью дизайна и различных технологий графической персонализации: уникальных фактур, голографии, 3D-лака и других способов», — добавил директор департамента корпоративных и проектных продаж.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания уже выпускала лимитированную серию транспортных карт «Новосибирск спортивный». Коллекцию посвятили 100-летию министерства спорта области.

Москва как центр российской промышленности делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня каждое третье работающее в городе предприятие относится к высокотехнологичным.