Эксклюзив 25 апреля 2023, 03:28 Мода против безопасности? Почему желание разрешить тонировку боковых стекол авто сочли ужасным Автоэксперт Моржаретто: тонировка на передних боковых стеклах авто мешает обзору водителя РИА «Новости»

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Российским автовладельцам захотели разрешить тонировать передние боковые стекла машины. Авторы инициативы уверены, что это поможет снизить температуру нагрева салона. Но их аргументы не выдерживают критики с точки зрения безопасности, заявили эксперты. Сильная тонировка на боковых стеклах мешает обзору водителя в темное время суток, а для прохлады лучше всего использовать кондиционер.

Поправки в КоАП об отмене штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол авто подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Как указано в пояснительной записке, такая процедура допускается во многих странах.

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«Во-первых, она защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — привели «Известия» фрагмент из пояснительной записки.

Запрет на тонировку лобового стекла сохранят в обязательном порядке.

Нелогичная ситуация

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» отметил, что это не очень логичная ситуация. По его словам, запрет на тонировку передних боковых стекол авто — это давно устоявшееся правило, нарушение которого было бы популизмом.

Pxhere

«Я уверен, что сильная тонировка на передних и боковых стеклах мешает обзору в темное время суток. Включите кондиционер, если в машине очень жарко! Современные автомобили обладают этим устройством», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что тонировка передних стекол машины запрещена и в Европе. В США правила зависят от конкретного штата.

«На мой взгляд, все нужно оставить по-прежнему. Аномальные температуры бывают у нас очень редко. Люди к этому привыкли», — заключил Хайцеэр.

Мода против безопасности

С ним согласился партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт, автообозреватель на «Вести FM» Игорь Моржаретто. В беседе с «360» он отметил, что с точки зрения безопасности аргументация авторов не выдерживает критики.

В очень сильную жару действительно приятнее находиться в автомобиле, у которого затонированы стекла. Однако для поддержания необходимой температуры в салоне есть кондиционер, а в вопросе запрета на тонировку стекол речь идет о безопасности. Тонировка мешает обзору водителя.

Затонированные наглухо боковые стекла — это ужасно в условиях ночного времени. Днем, при жарком солнце может и действительно прохладнее в салоне, но у нас не так много жаркого солнца, а вот темные ночи — это наша данность. Игорь Моржаретто автоэксперт

По его словам, существующие правила в России достаточно мягкие. Как отметил Моржаретто, даже в жарких странах есть более жесткие запреты по тонировке.

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«У нас довольно либеральные правила: только лобовое стекло и два передних подлежал лишь легкой очень тонировке, остальные хоть черной краской закрась. Поэтому как специалист по безопасности могу сказать, что это категорически нельзя делать», — заявил собеседник «360».

Рассуждая о том, зачем водители тонируют стекла авто, Моржаретто назвал это «дурацкой модой», из-за которой может увеличиваться число случаев ДТП.