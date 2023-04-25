25 апреля 2023, 03:28
Мода против безопасности? Почему желание разрешить тонировку боковых стекол авто сочли ужасным
Автоэксперт Моржаретто: тонировка на передних боковых стеклах авто мешает обзору водителя
Российским автовладельцам захотели разрешить тонировать передние боковые стекла машины. Авторы инициативы уверены, что это поможет снизить температуру нагрева салона. Но их аргументы не выдерживают критики с точки зрения безопасности, заявили эксперты. Сильная тонировка на боковых стеклах мешает обзору водителя в темное время суток, а для прохлады лучше всего использовать кондиционер.
Поправки в КоАП об отмене штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол авто подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Как указано в пояснительной записке, такая процедура допускается во многих странах.
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«Во-первых, она защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — привели «Известия» фрагмент из пояснительной записки.
Запрет на тонировку лобового стекла сохранят в обязательном порядке.
Нелогичная ситуация
Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» отметил, что это не очень логичная ситуация. По его словам, запрет на тонировку передних боковых стекол авто — это давно устоявшееся правило, нарушение которого было бы популизмом.
«Я уверен, что сильная тонировка на передних и боковых стеклах мешает обзору в темное время суток. Включите кондиционер, если в машине очень жарко! Современные автомобили обладают этим устройством», — отметил собеседник «360».
Он добавил, что тонировка передних стекол машины запрещена и в Европе. В США правила зависят от конкретного штата.
«На мой взгляд, все нужно оставить по-прежнему. Аномальные температуры бывают у нас очень редко. Люди к этому привыкли», — заключил Хайцеэр.
Мода против безопасности
С ним согласился партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт, автообозреватель на «Вести FM» Игорь Моржаретто. В беседе с «360» он отметил, что с точки зрения безопасности аргументация авторов не выдерживает критики.
В очень сильную жару действительно приятнее находиться в автомобиле, у которого затонированы стекла. Однако для поддержания необходимой температуры в салоне есть кондиционер, а в вопросе запрета на тонировку стекол речь идет о безопасности. Тонировка мешает обзору водителя.
Затонированные наглухо боковые стекла — это ужасно в условиях ночного времени. Днем, при жарком солнце может и действительно прохладнее в салоне, но у нас не так много жаркого солнца, а вот темные ночи — это наша данность.
Игорь Моржаретто
автоэксперт
По его словам, существующие правила в России достаточно мягкие. Как отметил Моржаретто, даже в жарких странах есть более жесткие запреты по тонировке.
«У нас довольно либеральные правила: только лобовое стекло и два передних подлежал лишь легкой очень тонировке, остальные хоть черной краской закрась. Поэтому как специалист по безопасности могу сказать, что это категорически нельзя делать», — заявил собеседник «360».
Рассуждая о том, зачем водители тонируют стекла авто, Моржаретто назвал это «дурацкой модой», из-за которой может увеличиваться число случаев ДТП.
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