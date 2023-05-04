Транспорт 04 мая 2023, 23:34 Летать будет дорого и некуда. Правительство решило уменьшить субсидии на региональные полеты Представитель Ространснадзора Смирнов: нет причин сокращать господдержку авиакомпаний Freepik

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Авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения господдержки. В этом году субсидирование программы выполнения региональных полетов в облет Москвы сократилось с девяти миллиардов до 7,5 миллиарда рублей. Как заявил «360» заслуженный пилот Советского Союза, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, решение правительства — ошибочное, непродуманное и несвоевременное. По его мнению, последствия и для пассажиров, и для авиакомпаний будут негативными. И последуют они незамедлительно.

Перевозчики отменяют рейсы

Официально о решении сократить субсидии правительство не объявляло. Об этом со ссылкой на несколько источников, близких к Минтрансу, ранее написали «Известия». По их данным, из-за этого перевозчики уже начали отменять запланированные рейсы. Например, компания Nordwind Airlines отменила маршруты Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита. «Россия» сняла два еженедельных полета из Санкт-Петербурга в Тобольск. Другие компании ситуацию пока не комментируют.

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Причину сокращения расходов связывают с секвестированием бюджета, то есть пропорциональным уменьшением всех расходных статей на определенное значение.

РИА «Новости»

Зачем авиакомпании нужно субсидировать?

По мнению члена Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, решение правительства непродуманно и опережает события. Он заявил, что на сегодняшний день нет ни одного серьезного повода уменьшать субсидии на региональные полеты.

«Европа по-прежнему для наших авиакомпаний закрыта, все страны Европы закрыты, воздушное пространство Европы закрыто, закрыли воздушное пространство и многие другие страны. Это большие объемы перевозок для наших компаний. Также для них по-прежнему закрыты города-миллионники вблизи Черного моря, и это тоже очень большой минус в объемах авиаперевозок», — сказал эксперт.

Также Смирнов напомнил о том, что авиакомпании сегодня не могут получать запчасти и комплектующие для западных самолетов.

Цены на перелеты будут расти

Говорить об уменьшении субсидий нельзя, пока хотя бы один из вышеперечисленных факторов-рисков не исчезнет, уверен пилот. Компании могут разориться, а цены на билеты взлетят.

«Это очень неправильный и несвоевременный шаг. Субсидии надо оставлять до тех пор, пока вот эти риски не исчезнут. <…> Уменьшать субсидии нельзя, ибо это напрямую отразится на положении авиакомпаний, которые государство сохранило за счет субсидий в прошлом году, и на цене авиабилетов», — подчеркнул Смирнов.

РИА «Новости»

Эксперт обратил внимание на простую зацикленную связь: дорожают билеты — снижается пассажиропоток — снижаются доходы авиакомпаний — дорожают билеты. По его мнению, за полную стоимость, которую предложат авиакомпании в этом году, полететь сможет не каждый.

«Ибо пассажир у нас не американский и не европейский, у него средний заработок, как вы понимаете, — значительно ниже, чем в западных странах. И он не в состоянии покупать билеты по тем ценам, которые будут предлагать авиакомпании», — отметил собеседник «360».

Смирнов напомнил, что прошлый год стал показательным: люди могли и покупали билеты за 50% его настоящей стоимости. Другую половину авиакомпаниям компенсировали субсидии.

«Вот если эту схему не выдерживать дальше, то отрицательные последствия и для авиакомпании, и для наших граждан последуют немедленно. Этого делать нельзя», — подытожил Смирнов.

РИА «Новости»

В какие регионы будут реже летать самолеты

В «Известиях» рассказали, что к выбору маршрутов, которые придется отменить, Росавиация подошла формально. Из программы убрали те, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов. В итоге больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

При этом РБК в Росавиации сообщили, что ведомство вместе с авиакомпаниями уже корректирует маршруты рейсов для сохранения субсидий на наиболее значимые направления.