Транспорт 30 января 2024, 17:50 Профессионалы найдут способ. Как китайский автопром оказался в ловушке российских сервисов Автоэксперт Хайцеэр: российские сервисы найдут способ чинить китайские машины Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

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Владельцы китайских машин столкнулись с проблемой — российские сервисы не могут ремонтировать авто, ввезенные параллельным импортом. Официальные дилеры даже не в состоянии подключиться к машинам и проверить на ошибки через компьютер — в базе их попросту нет. Почему под раздачу попали только «параллельные китайцы», узнал «360».

Китайские автотрудности

Российские дилеры начали испытывать сложности с обслуживанием китайских машин, которые ввезли параллельным импортом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов.

Владельцы приезжают в сервисный центр в надежде разобраться с поломкой автомобиля. Однако официальное диагностическое оборудование попросту не видит машину в своей базе.

В основном проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto.

Официальные дилеры подтвердили: главная сложность при техобслуживании в том, что диагностические серверы не содержат информацию о машинах, выпущенных для рынков других стран. Зачастую посредники не могут подключиться к автомобилю, чтобы провести диагностику, понять и устранить ошибки.

Специалист проводит диагностику электрооборудования авто с помощью компьютера. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В российском офисе Geely сложность объяснили тем, что блоки управления в автомобиле, произведенном для Европы или Китая, отличаются от российских, из-за чего оборудование не может подключиться к транспортному средству.

В крупных китайских концернах подчеркнули: гарантии производителя распространяются только на машины, приобретенные у официального дилера.

Во всем виноват параллельный импорт?

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил «360», что приобретать китайские автомобили по параллельному импорту — довольно сомнительное решение. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2023 год в России стало вдвое больше дилеров автомобилей из КНР — примерно две тысячи центров.

Учитывая, что всего в стране порядка 3,5 тысячи официальных дилеров разных марок, получается, что уже 56% российской сети продают китайские автомобили. Для сравнения: осенью 2021-го, когда в России работали все крупные международные автопроизводители, у китайских марок было чуть более 500 официальных офисов. Да и популярность этих авто росла очень медленно.

Официальный дилер китайских автомобилей в Москве. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Независимый автоэксперт обратил внимание, что параллельный импорт для европейских брендов, которые ушли из России и теперь официально не поставляют свои машины, неизбежен. То же самое нельзя сказать о китайском производителе.

«Проблемы с сервисом для таких авто возникают в качестве пакости со стороны самого производителя, блокирующего программное обеспечение по местоположению. Но когда Китай нам официально поставляет машины, а наши заводы собирают их отверточной сборкой, то какой смысл завозить такие автомобили по параллельному импорту? Не понимаю этого», — порассуждал Попов.

По его словам, параллельный импорт создает «весьма интересную конкуренцию» дилерским центрам, которые официально завозят автомобили, предоставляют гарантию, сервис и «перекраивают внутренности» машин для российской системы диагностики.

Тот фактор, что программное обеспечение на параллельниках не русифицировали, дилерам как раз на руку. Они могут уверять, мол, не покупайте с рук китайские авто, лучше у официального продавца. И будут почти правы. Дмитрий Попов автоэксперт

Параллельный импорт, в свою очередь, уступает даже российскому «подсдувшемуся автопрому», добавил собеседник «360». По мнению Попова, продавцы, ввозящие машины из Китая таким способом, просто зарабатывают деньги и кладут их в свой карман.

«Пусть лучше с таким же успехом завозят по параллельке европейские бренды, которые официально в России теперь не достать», — допустил автоэксперт.

Фото: Kurt Desplenter / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему параллельный импорт популярен

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил «360», что параллельный импорт, несмотря на все риски, остается популярным способом покупки среди россиян просто потому, что это дешевле.

«Люди предпочитают покупать авто по более низкой цене, приближенной к реальной стоимости, нежели переплачивать представителям китайских компаний. Это абсолютно нормально и естественно. В параллельном импорте ничего противозаконного нет — никто не нарушает чьи-то права», — рассказал он.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Тем не менее, по словам автоэксперта, китайцы очень «закрытые». У российских сервисов не возникало проблем с покупкой программного обеспечения у европейских автопроизводителей, уточнил Хайцеэр. С китайскими машинами дела сложнее.

Машины, ввезенные по параллельному импорту, могут быть с другим VIN-кодом или другими важными составляющими авто. Из-за этого и возникают сложности. Ян Хайцеэр автоэксперт

Однако собеседник «360» выразил уверенность, что российские сервисы решат проблему. Хайцеэр напомнил: массовой поломки не произошло, и все автомобили, которые требовали диагностики, все равно на ходу.

«Человеческая мысль не стоит на месте, в России много профессионалов в области усилительной техники. Поэтому, скорее всего, проблему в любом случае смогут решить тем или иным способом», — подытожил автоэксперт.