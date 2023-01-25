Транспорт 25 января 2023, 14:41 Каршеринг стал дороже и популярнее. Почему россияне все чаще предпочитают аренду авто 🚘 Эксперт по городскому транспорту Ян: цены и спрос на каршеринг в России продолжат расти РИА «Новости»

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Каршеринг в России подорожал в среднем на 28% по итогам 2022 года. Роль сыграли рост цен на автомобили и их обслуживание на фоне санкций и кризиса. Однако спрос на аренду машин продолжает увеличиваться. Опрошенные «360» эксперты уверены, что для многих каршеринг стал не просто возможностью сэкономить на такси или обслуживании личного авто, но и шансом поездить на дорогой иномарке. Более того, некоторые считают арендованный транспорт безопаснее такси.

Популярность каршеринга

По подсчетам сервиса CloudPayments, по итогам 2022 года средний чек на поездку на каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 рубля, сообщил «Коммерсант». Это произошло из-за увеличения расходов на обслуживание автопарка, считает CEO CloudPayments Татьяна Глазачева. Так, за год одни лишь запчасти подорожали в среднем на 30%, а новые легковые автомобили иностранных марок — почти на 40%.

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Несмотря на рост стоимости, сервисы аренды машин к концу 2022-го отметили увеличение спроса. Например, в «Делимобиле» зарегистрированных пользователей стало на 19% больше. В BelkaCar рассказали, что в некоторые месяцы спрос увеличивался до 30% в сравнении с 2021 годом.

Однако опрос, который «360» провел в своем Telegram-канале, показал, что большинство читателей все же предпочитают собственное авто.

РИА «Новости»

Плюсы каршеринга

Каршеринг стал распространенным общедоступным видом транспорта. Машину около дома зачастую легко найти, хотя делать это лучше заранее.

Более того, многие хотят ездить на авто, которое не могут себе позволить, а сервис дает человеку возможность за небольшие деньги покататься на разных иномарках. Об этом «360» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, иногда люди считают каршеринг даже безопаснее такси. Ведь одно дело контролировать дорогу лично, другое — довериться водителю, который может быть, например, уставшим.

«Причин достаточно много. <…> Нередко выбор остается за каршерингом. <…> В городах-миллионниках тоже есть каршеринг, но попроще. <…> Чем дальше от Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, тем похуже, но все-таки каршеринг проник практически везде», — отметил Хайцеэр.

РИА «Новости»

Цены и спрос на каршеринг

Эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания «Бюро Икс» Роберт Ян, в свою очередь, подчеркнул, что каршеринг логичнее сравнивать именно с личным авто, не с такси.

Обслуживать собственную машину стало слишком дорого. Люди стараются как можно дольше сохранить ее в хорошем состоянии, ведь купить запчасти не так просто.

«Каршеринг — сел, все включено, страховка. <…> Можешь ехать и не думать об этом», — пояснил Ян.

Он предупредил, что цены и спрос на каршеринг в ближайшее время продолжат расти. Но авторынок ожидает, что к 2025 году в России разовьется собственное производство машин. Соответственно, появятся более доступные марки. Если россияне согласятся пересесть на них и не возникнет других экономических факторов, тогда можно будет говорить о стабилизации рынка. Это затронет и такси, и каршеринги — все, что связано с машинами.