Эксклюзив 12 мая 2023, 18:52 Доставка без санкций. Как приобрести автомобиль из ОАЭ и не нарваться на мошенников Вице-президент Союза автомобилистов Хайцеэр: покупать авто через ОАЭ опаснее, но дешевле Unsplash

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Россияне приобретают автомобили премиум-класса в Объединенных Арабских Эмиратах и затем переправляют их на родину. Стоимость всего процесса от и до выходит в разы дешевле, чем покупка новой машины в российском салоне дилеров. Почему жители России выбрали ОАЭ в качестве авторынка и с какими сложностями все-таки можно столкнуться — в материале «360».

Почему ОАЭ?

ОАЭ — зона свободной торговли. Если товар остается в резоне, то его не обкладывают никаким налогом, не считая небольших сборов или измененных налогов для определенных компаний, рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, на сам груз не прибавляют дополнительных налогов, в основном это могут быть только небольшие транзитные расходы. А россиянам такое выгодно.

РИА «Новости»

«ОАЭ — дыра, которую сложно заткнуть. Западу трудно договориться, чтобы там ничего такого не происходило. К тому же это традиционный хап (быстрое и решительное действие — прим. ред.) для перепродажи автомобилей и запчастей на территорию стран Центральной, Северной и Южной Африки для Персидского залива. Поэтому увеличение объема продаж и экспорта товаров не так явно, как, например, для Армении, Казахстана и так далее», — объяснил эксперт.

Сама схема экспорта — простой и работающий механизм для переправки груза в Россию. Хайцеэр подчеркнул, что, хотя грузовые баржи не идут напрямую в страну, есть пути обхода.

Корабли держат курс через Иран, пересекают Каспийское море и попадают в Астрахань. По словам вице-президента, это довольно логичный путь, где нет санкций и никакие европейские или американские таможенные службы ничего не могут сделать.

Выгода для россиян

Россиянам выгодно покупать машины в ОАЭ, ведь платить можно дирхамом. Его курс намного ниже курса доллара к российской валюте. Один дирхам — примерно 20 рублей.

Покупатели меняют валюту на родине, потом напрямую платят автодилерам, и никаких проблем при этом не возникает, отметил Хайцеэр.

Ключевой момент: рука западной инквизиции не может дотянуться до Эмиратов и принять более агрессивные меры. Для них ОАЭ — серьезный сырьевой партнер, и по мелочам с ним ссориться не стоит. Ян Хайцеэр

В Эмиратах относительно низкие цены на машины премиум-класса. Избыток новых автомобилей в безупречном состоянии на местном рынке приводит к снижению их стоимости. Эксперт предположил, что сама цена также зависит от низкой маржинальности.

Возможно, схемы экспорта поддерживают западные производители, которые перенаправили свои потоки в арабскую страну, осознавая, что товар затем попадет в Россию.

«Доказать напрямую эту схему сложно, но со всех сторон — это огромный плюс», — подчеркнул собеседник «360».

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Как защититься от мошенников при покупке авто

Некоторые отечественные «предприниматели» выкладывают объявления на бесплатных сервисах продажи. Они гарантируют качественную и быструю работу по экспорту машины из Арабских Эмиратов.

Но всегда есть вероятность, что клиента могут обмануть. По словам Хайцеэра, такие риски можно спокойно миновать, главное — быть начеку.

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«Если продавцы запрашивают предоплату перед показом авто, стоит задуматься. Сомнительная сделка перестает быть сомнительной, когда покупатель может полностью проверить все документы. Вы можете запросить таможенную декларацию и выяснить, как машина была растаможена», — предупредил эксперт.

Большая часть арабских автомобилей приходит через граничащие с нами дружественные страны, которые занижают таможенную стоимость, добавил Хайцеэр. Если же машина напрямую идет в Россию, то расчет по таможне различается в два раза. Условно, в Казахстане или Киргизии ее растаможивают за 100 рублей, а в России — за 200, уточнил он.

Заранее хочу предупредить всех россиян, кто покупает автомобиль через эти страны, что какие-либо неприятности возможны. Ян Хайцеэр

Еще один риск — экологический класс. Эксперт напомнил, что на территории Таможенного союза на частное лицо экологический класс должен быть не ниже «Евро-4», для юридического — не ниже «Евро-5». Некоторые продавцы подделывают документы и еще больше снижают стоимость. Такие машины на рынке не редкость.

«Они переводят статус машины в „Евро-0“, и каким-то образом им это сходит с рук. Проверить точную информацию по экологическому классу можно, во-первых, по ВИН автомобиля, во-вторых, по стикеру», — объяснил Хайцеэр.

На каждом новом авто должен быть стикер с QR-кодом, который может вывести покупателя на государственный сайт ОАЭ. Если код не подделка, на сайте будет полное описание машины.

«Если такого стикера вовсе нет, это вызывает сомнения. Конечно, продавец вам может сказать, что они помыли машину и содрали его, но стоит ли верить? А добропорядочные перекупщики специально оставляют его на самом видном месте», — сказал эксперт.

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Некоторые продавцы стараются прыгнуть выше головы и подделывают QR-код. Это происходит уже не на территории Арабских Эмиратов, поскольку там такое нарушение преследуется по закону и предполагают уголовную ответственность.

Если код — фикция, он не выведет вас на государственный сайт. Вы можете попасть либо на пустую страницу, либо на сайт-подделку. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит обращаться к проверенным продавцам и компаниям. Ян Хайцеэр

Когда перекупщики либо автодилеры спокойно представляют все нужные документы и ничего не скрывают, им можно доверять. По словам Яна Хайцеэра, это минимум, который сможет обезопасить от покупки сомнительного автомобиля.

«Но если вдруг при проверке окажется, что продавец занизил экологический класс машины, то будет аннулирование регистрации без возможности восстановления. Значит, после сделки покупатель сможет продать авто только на запчасти», — подытожил автоэксперт.