Транспорт 01 августа 2023, 00:21 Повышение утильсбора с 1 августа. Как изменятся цены на автомобили в России? Эксперт по транспорту Манн: цены на машины из-за утильсбора вырастут, но не на все Zakaria Zayane / Unsplash

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С 1 августа в России вырастет утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Индексация затронет как новые машины, так и бывшие в употреблении, которые ввозят в страну для перепродажи. Повлияет ли это на цены на авторынке — в материале «360».

Что такое утильсбор на автомобиль

Утилизационный сбор (утильсбор) — разовый платеж за утилизацию товара, который государству платят импортеры, производители и покупатели транспортных средств, а также спецтехники, прицепов. Он действует в России с 2012 года.

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Уплачивать утильсбор нужно один раз. Это может сделать российский производитель, импортер или покупатель.

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С 1 августа 2023 года при легализации автомобиля в России юридические и физические лица, ввозящие более одной машины в год, обязаны единовременно платить утилизационный сбор для новых авто в следующем объеме:

— Для машин с объемом двигателя менее одного литра — 81,2 тысяч вместо 48,2 тысяч рублей;

— Для машин с объемом двигателя от одного до двух литров — 300 тысяч вместо 178,4 тысячи рублей;

— Для машин с объемом двигателя от двух до трех литров — 844 тысячи вместо 281,6 тысячи;

— Для машин с объемом двигателя от трех до 3,5 литра — 970 тысяч вместо 259,6 тысячи рублей;

— Для машин с объемом двигателя более 3,5 литра — 1,2 миллиона вместо 445 тысяч рублей.

Гражданин, который после 1 августа ввезет машину и оформит ее на себя, заплатит утилизационный сбор по ставке физического лица. Тем не менее, если он решит продать автомобиль в течение трех лет, придется уплатить сбор уже как юридическое лицо.

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Почему поднимут утилизационный сбор 1 августа 2023 года

Эксперт по транспорту Юлия Манн объяснила в беседе с «360», что основная цель повышения ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили — поддержать отечественный автопром, простимулировать граждан покупать российские автомобили и сократить параллельный импорт.

С учетом этих изменений спрос на российски марки может возрасти, заверила эксперт. Но также вероятно, что некоторые покупатели переориентируются на автомобили китайского производства, особенно если они привыкли покупать новые машины.

Возможно и усиление отложенного спроса на привычные модели машин в ожидании момента, когда страна вернется к прежним условиям поставок.

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Какие автомобили подорожают сильнее всего

Утилизационный сбор может повлиять на стоимость новых автомобилей, особенно на те, у которых моторы объемом свыше трех литров. Ставки для юридических лиц могут применить и к физическим, если они приобретают машины с объемом двигателя как минимум на три литра.

Однако стоит отметить, что в формировании конечной цены на автомобиль более важную роль играет не утильсбор, а курсы валют и инфляция. Возможный рост цен будет связан именно с этим. Юлия Манн

Ограничения для физических лиц, которые ввозят автомобили для перепродажи, тоже могут повлиять на рынок подержанных автомобилей. Есть риск, что цены на них резко поднимутся.

Правительство расширяет список продукции по параллельному импорту — это может предоставить больше возможностей для выбора запчастей и техобслуживания уже купленных автомобилей. Несмотря на это, возможно подорожание техобслуживания и ремонта импортированных авто.

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Вырастут ли цены на новые машины после повышения утильсбора

Утилизационный сбор собирают со всех автомобилей, впервые вводимых в эксплуатацию на территории России. Отечественным автопроизводителям его компенсируют, так что он не должен влиять на стоимость российских машин, подчеркнула Манн.

Но резкое увеличение сбора скажется на цене новых импортных авто — дилеры перенесут затраты на потребителей. Это коснется как немногих официальных дилеров, так и тех, кто использует каналы параллельного импорта.

«Повышение ставок утилизационного сбора может привести к увеличению издержек для тех, кто привозит автомобили для перепродажи, и изменению схем и путей параллельного импорта. Это повлияет на цены машин, что может сказаться и на доступности автомобилей для покупателей», — отметила Манн.

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Стоит ли торопиться с покупкой автомобиля

Автомобильный журналист Петр Баканов рассказал «360», что сейчас к покупке машины нужно подходить особенно ответственно, взвешивая решение.

Если у вас назрел вопрос смены транспорта из-за возраста машины и это не подкреплено модными тенденциями, то нужно менять. Петр Баканов

Из-за повышения утильсбора большинство дилеров будут пересматривать ценники, в том числе на вторичном рынке, подтвердил Баканов. Тем, кто хочет купить машину по сегодняшним ценам, лучше решиться на приобретение прямо сейчас.

«В целом никто не отменял факт, что ценники переписывают. Но сейчас для ряда бренда это может стать достаточным существенным вопросом. Стоит поторопиться [с покупкой машины]», — подытожил Баканов.