Транспорт 05 июля 2023, 19:45 «Государство может принять меры». К чему приведет рекордный рост продаж Lada? Эксперт по автобезопасности Манн: из-за роста спроса автомобили Lada могут дорожать РИА «Новости»

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В прошедшем июне в России продали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей «АвтоВАЗа» — это на 272% больше по сравнению с 2022 годом. Одна из причин рекорда — реализация 4258 рестайлинговых моделей Lada Vesta. Почему спрос на отечественные автомобили вырос и что аналитики прогнозируют на вторую половину 2023-го, выяснил «360».

Причины роста спроса на российские автомобили

Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн рассказала «360», почему российские автомобили лидируют на отечественном рынке, выделив ряд причин.

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Ценовая стоимость сегмента

Ситуация на рынке автомобилей довольно сурова: во-первых, многие иномарки подорожали из-за санкций. В соотношении цены и качества отечественные автомобили заметно выигрывают на фоне других брендов.

РИА «Новости»

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов, в свою очередь, отметил, что китайские машины значительно дороже российских, поэтому на накопленные деньги выгоднее приобрести Lada.

Качество сборки Lada и технологические преимущества

Сейчас качество сборки машин от «АвтоВАЗа» гораздо выше, чем раньше. Вместе с этим повысились функциональность и уровень комфорта, улучшились ходовые качества.

Из-за нехватки чипов многие автопроизводители были вынуждены приостановить выпуск новых моделей. У Lada таких проблем нет. Юлия Манн Российский предприниматель, эксперт по безопасности на транспорте, общественный деятель

Большой выбор

Постоянное обновление модельного ряда — существенный плюс отечественного производителя. «АвтоВАЗ» планирует расширить линейку двумя новыми моделями: начнет производство минивэна на платформе Lada Vesta после 2025 года и выпустит новый кроссовер, напомнила Манн.

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Отсутствие конкурентов

Раньше главными соперниками «АвтоВАЗа» были китайские автомобили, но сегодня автопром КНР сосредоточился на поставках внедорожников и кроссоверов класса SUV.

Какие автомобили выбирают россияне?

Популярные ранее иномарки стало тяжелее ввозить в Россию. Однако жители не готовы жертвовать комфортом и выбирают альтернативные варианты.

Lada продолжает лидировать по количеству проданных автомобилей. Показатель продаж увеличился на 272% по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие продано 143 618 автомобилей Lada — показатель на 92,2% выше прошлогоднего. Юлия Манн Российский предприниматель, эксперт по безопасности на транспорте, общественный деятель

По словам Манн, на втором месте — китайская компания Haval, которая реализовала 10 352 автомобиля в прошлом месяце, что выше на 805% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда продали всего 912 машин.

На третьей строчке списка — опять же китайский автопроизводитель Geely. У него был впечатляющий рост в 1312%: количество проданных авто выросло с 543 в июне 2022 года до 7113 в аналогичном периоде 2023-го.

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Прогнозы на второе полугодие

В условиях роста спроса на автомобили Lada возможно повышение цен со стороны дилеров. В 2022 году стоимость уже увеличилась на 20%, а в первом квартале 2023-го — на 11%, добавила Манн. Она допустила, что государство может принять меры для регулирования ценовой политики.

Государство будет контролировать стоимость с помощью антимонопольного контроля или других экономических инструментов. Особенно если повышение цен будет существенным и противоречить интересам потребителей. Юлия Манн

Автоэксперт Дмитрий Попов также напомнил, что Максим Соколов — генеральный директор «АвтоВАЗа» — предупреждал дилеров о разрыве отношений, если они будут повышать цены без согласования.