Транспорт 13 января 2023, 18:32 🚗 Иранские и вьетнамские автомобили собираются выйти на российский рынок. Ждут ли их? Автоэксперт Кисенков о появлении вьетнамских авто в России: смешно об этом говорить Испытание автомобилей перед отгрузкой на территории совместного сирийско-иранского автомобильного завода SIAMCO в пригороде Дамаска / РИА «Новости»

Читать 360tv в

В СМИ заговорили о том, что в 2023 году на российский рынок, кроме китайских, выйдут иранские и вьетнамские автомобильные бренды. «360» узнал у автоэкспертов, насколько конкурентоспособными окажутся у нас эти «невиданные звери».

Сто лет в обед

Иранские бренды давно хотят выйти на российский рынок, но смогут ли они это сделать, вопрос открытый, заявил в комментарии «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Реклама

«Их машины достаточно архаичны, экологический класс не соответствует современным требованиям, да и по безопасности — сами понимаете, это машины 1990-х годов. Может, некоторые из них и лучше, чем Lada Granta, но им же сто лет в обед! Peugeot 405 та же самая — достаточно крепкая, но она ровесник моего дедушки», — прокомментировал эксперт «наполеоновские планы» иранских автопроизводителей.

Реклама

Автоэксперт отметил, что сегодня существует даже некоторый переизбыток предложения, а вот высокого спроса на авто не наблюдается. По его мнению, это связано с тем, что на рынке нет справедливой цены.

«Даже Lada Granta, показатели объема продаж которой растут, для многих все еще дороговата», — напомнил Хайцеэр.

На улицах Тегерана / РИА «Новости»

Основную долю рынка заберет Китай

Автоэксперт Василий Кисенков тоже заметил, что иранские производители не первый раз пытаются выйти на российский рынок.

«Последнюю попытку предприняли еще в нулевых, и она была неудачной. Что-то удавалось продать только за счет низкой цены», — рассказал он «360».

Сегодня иранские бренды будут конкурентноспособными только в том случае, если цена на их продукцию окажется низкой. Эксперт объяснил это невысоким качеством материала отделки таких машин.

Если иранцы и займут нишу, то очень небольшую. Основную долю рынка заберет Китай. Василий Кисенков

Китайское автомобилестроение за последние 15 лет перешло от качественного копирования к производству машин самостоятельных брендов. Они уже закрепились на российском рынке и продолжат свою экспансию, уверен эксперт.

Ханой / РИА «Новости»

Что касается вьетнамских автомобилей, то и тут не стоит рассчитывать на захват ими значимой доли российского рынка.

«Смешно об этом говорить. Все-таки это в основном электроавтомобили. А за 2022 год у нас было не более десяти тысяч продаж электрокаров (учитывая новые и подержанные). В 2021-м статистика тоже не сильно отличается», — сказал Кисенков.

Он подчеркнул, что продажи электрокаров будут немного расти за счет «Москвича», но в целом в России недостаточно развита соответствующая инфраструктура, поэтому прогнозировать серьезный рост в этом сегменте в 2023 и 2024 годах не стоит. Соответственно, и вьетнамским электромобилям у нас будет не очень уютно.

Что говорят люди?

Читатели Telegram-канала 360tv обсудили новость о возможном появлении на рынке вьетнамских и иранских брендов. Они ответили на вопрос: «Готовы ли вы пересесть на „вьетнамца“ или „иранца“?» Вариантов было три: «Да», «Нет» и «Только российский автопром».

Большинство (более 600 человек) ответили утвердительно, «нет» выбрали в три раза меньше респондентов. Около сотни остались верны отечественному автопрому.

Комментаторы также поделились своим мнением в обсуждении. В основном спорили из-за китайских автомобилей.

Пользователь Viacheslav написал: «Может когда-нибудь Китай и будет делать нормальные машины, но не сейчас, увы». Кто-то делал комплименты «китайцам», как Ivan Goncharov: «Hongqi уже давно по Москве рассекают. Китайские Роллс-ройсы».

Другие пользователи Сети сразу кинулись обсуждать недостатки российских автомобилей, но им активно оппонировали. Читатель Михаил высказался так: «Наши ничуть не хуже. Не одноразовый хлам, как у многих брендов». Прозвучало даже предложение восстановить производство «Чайки» с современными составляющими.

А что думаете вы? Ждем ваши мнения в «Суперчате 360»