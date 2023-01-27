Эксклюзив 27 января 2023, 22:16 Инспектор-гаджет. Автолюбителям пообещали мобильное приложение для жалоб на нарушения ПДД — хорошо ли это? Автоэксперт Кадаков о новой системе фиксации нарушений ПДД: будет сложно оспаривать штрафы РИА «Новости»

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В 2024 году в России запустят мобильное приложение, которое позволит пользователям фиксировать нарушения ПДД. «Народный инспектор» даст возможность направлять жалобы на целый ряд нарушений: от неправильной парковки до опасного вождения. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился с «360» своими опасениями насчет того, как это будет реализовано на практике.

Далее — прямая речь.

Наводит на мысли

В России всяческие мобильные приложения, электронные услуги и цифровые системы развиваются очень быстро, это правда. Особенно если брать крупные города и развитые регионы.

Чего только стоит система, позволяющая следить онлайн за движением общественного транспорта. Во многих европейских городах этого нет, и иностранцам, которые живут в Москве, это очень нравится. Это удобно.

РИА «Новости»

Поэтому создать систему, которая позволит людям фиксировать нарушения ПДД, думаю, будет не так уж сложно. Вопрос в другом. Социально-юридическая составляющая этого дела такова, что, получается, государство делегирует гражданам репрессивную функцию. И это наводит на мысли.

Получается, государство не в состоянии самостоятельно навести порядок в этой сфере? Возникает ситуация, когда граждане следят за гражданами.

«Безответственно заявляю, что...»

У нас такая форма, кстати, уже предусмотрена. Если ваш сосед припарковался на газоне, вы можете подать на него жалобу, которая будет рассмотрена, и он будет оштрафован. Но в этом случае вы должны подать жалобу самолично, и в случае чего разбираться, кто прав, а кто виноват, будет суд.

В Германии, например, тоже: если человек заявляет на другого гражданина, то он понимает, что несет юридическую ответственность.

РИА «Новости»

А новая система, как я понимаю, предполагает, что этой самой ответственности нет. Я обезличено сфоткал какое-то происшествие, а кто-то уже будет с этим разбираться. И этот «кто-то» скорее всего будет программой. Расследовать каждый случай людских ресурсов не хватит.

Возьмем самую простую вещь — стоянку автомобилей. Парковаться на газонах нельзя, я согласен. Но есть масса мест, где не совсем ясно, есть там газон или нет. В открытом доступе отсутствуют карты, по которым стало бы понятно, какой из заезженных годами пустырей считается газоном, а какой — нет.

Эйфория быстро пройдет

В общем, пользователям будет сложно оспаривать штрафы. Это такой ящик Пандоры, который нужно только раз открыть — и все. Ведь многие воспримут новшество со злорадством: вот мы, мол, сейчас вас, автомобилистов, прижмем к ногтю.

Люди не понимают, что как только такая инициатива будет одобрена в стране, за ней придут и другие формы. Вплоть до того, что автомобилист сможет обезличено фотографировать пешеходов, переходящих в неположенном месте, и по FaceID им будет приходить штраф. А вы потом будете пытаться доказать, что пешеходный переход там был, но стерся — и так далее.

Электронная форма слежения и наказания к нам когда-то придет. Но эйфория от первых минут ее применения, увы, сменится чем-то другим. Это будут не самые приятные ощущения.