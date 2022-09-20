Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы: причины | 360°

Транспорт 20 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Казахстан не пропускает российские фуры. Страна решила сменить политический вектор Юрист Богатов: Казахстан задерживает российские фуры из политических соображений РИА «Новости»

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Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, известно как минимум о восьми подобных случаях. Причина — новые требования. Эксперты уверены, что ограничения нарушают нормы ЕАЭС и имеют политический подоплеку.

Часть задержанных фур находятся на стоянках для нарушителей, каждый день простоя там обходится дорого. Другие отправили в таможенные терминалы, а некоторые остались прямо на дороге. У водителей изъяли документы, поэтому они не могут никуда уехать.

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С проблемами на границе столкнулись компании «Автотранзит», «Траско» и «СВ-Транс», на них планируют наложить штрафы. По мнению российского Минтранса, меры необоснованны.

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Власти Казахстана стали требовать от водителей разрешений на грузы, которое должно быть выдано не российскому, а предыдущему, европейскому перевозчику. Хотя у них есть все необходимые казахстанские документы.

Главы стран ЕС ранее ввели запрет на движение по своей территории фур, зарегистрированных на российские или белорусские компании. С апреля на границе Евросоюза и Белоруссии начал действовать механизм перецепки грузов.

Российские перевозчики уже сталкивались с проблемами с доставкой товаров в Казахстан весной, когда власти запретили завозить европейскую продукцию компаниям из других государств. После усилий российской стороны ограничение временно сняли.

РИА «Новости» / Александр Кондратюк

Политическая проблема

Транспортный юрист Сергей Богатов объяснил «360», что новые правила провозки грузов на территорию Казахстана нарушают нормы ЕАЭС, поскольку их передвижение по союзу должно быть свободным от таможенного контроля. Тем более что российские водители получили разрешение от республики.

«По всей видимости, это исключительно политическая проблема, связанная с мировой обстановкой. Исходя из таких мотивов решили приостановить перевозку», —отметил эксперт.

РИА «Новости» / Михаил Голенков

Между тем простой грузов приведет к разным последствиям. По словам Богатова, несвоевременная поставка может вызвать приостановку производства. Собеседник «360» напомнил, что в договоре предусмотрена неустойка за доставку товаров в неположенный срок. Вопрос в том, будет ли запрет на границе считаться форс-мажором или уважительной причиной. В последнем случае перевозчики смогут избежать штрафа.

Это не первый подобный случай с запретами, введенными со стороны Казахстана. Доцент кафедры правового и таможенного регулирования МАДИ Андрей Голубчик рассказал «360», что при таможенной очистке грузов казахстанский НДС не возвращается.

«Казахстанский НДС не равен российскому, и в стране делают все, чтобы не вернуть свой налог казахстанской компании», — объяснил специалист.

РИА «Новости»

Астана не хочет ссориться с Москвой, но при этом старается сохранять отношения с Западом, добавил Голубчик. Однако усидеть на двух стульях непросто. Схожего мнения придерживается эксперт по Казахстану из Института региональных проблем Феликс Песков. Он уверен, что Казахстан меняет политический вектор.

«Было ощущение, что он сможет быть меж двух огней, но теперь более явно встал на сторону Запада», — заметил Песков.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что не готов признать ДНР и ЛНР. Администрация главы государства также подчеркивала, что не будет помогать России обходить санкции США и ЕС, хотя страна входит в ЕАЭС. Таким образом власти пытались избежать вторичных ограничений от Запада.

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