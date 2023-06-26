Транспорт 26 июня 2023, 14:28 Фейк: в Липецкой области устроили масштабные разрушения дорог и мостов Власти Липецкой области не разрушали свои дороги и мосты, перерезая путь ЧВК «Вагнер» пресс-служба правительства Липецкой области / Telegram

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В Липецкой области точечно перекопали участки дорог и временно перекрыли движение на отрезке трассы М-4 «Дон». Масштабных разрушений на пути военной техники ЧВК «Вагнер» в регионе не создавали.

Фейк

В Telegram-канале BRIEF появился пост с попыткой проанализировать произошедшее на фоне событий 23 и 24 июня, когда участники ЧВК «Вагнер» устроили мятеж и попытались дойти от Ростова-на-Дону до Москвы. В материале заявили о том, что некоторые региональные инициативы оказались чрезмерными. Например, Липецкая область разрушила свои дороги и мосты.

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Правда

На самом деле в регионе точечно перекопали несколько дорог для создания препятствий при прохождении колонн техники ЧВК «Вагнер». Уже 25 июня проезды по всем перекопанным дорогам восстановили, а в понедельник планировали заасфальтировать. Ими можно было пользоваться еще в воскресенье днем. По информации администрации, нашли лишь один опасный участок, но его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов. В областной администрации опровергли сообщения о масштабном разрушении дорог и мостов в Липецкой области.

пресс-служба правительства Липецкой области / Telegram

Росавтодор объявил о том, что движение по всей трассе М-4 «Дон» осуществляется в штатном режиме, в воскресенье днем.

Таким образом, информация о том, что в Липецкой области для создания препятствий продвижению военной колонны мятежников были разрушены многие дороги и мосты, является недостоверной.

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