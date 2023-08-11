Транспорт 11 августа 2023, 12:35 Фейк: «АвтоВАЗ» с 20 августа повысит цены на все свои модели «АвтоВАЗ» опроверг информацию о повышении цен на бюджетные модели РИА «Новости»

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Информация о том, что в августе «АвтоВАЗ» из-за трудной ситуации на рынке поднимет цены на все модели своих машин, в том числе бюджетные, оказалась недостоверной. Компания опровергла ее.

Фейк

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В Telegram-канале «Война близко» появился пост о том, что «АвтоВАЗ» с 20 августа поднимет цены на все свои модели. Якобы это связано с дефицитом автомобилей на рынке из-за недостатка ряда мелких запчастей. Утверждалось, что основные проблемы возникли с Lada Vesta и Lada Granta.

Правда

С представителем автопроизводителя связалось РИА «Новости». Оно выяснило, что «АвтоВАЗ» не планировал повышать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допустил корректировку цен на некоторые дорогие комплектации.

В компании отметили, что стоимость базовых модификаций Lada Granta так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен более оснащенных модификаций. Это связано, прежде всего, с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков — заказчиков субкомпонентов и сырья из-за границы.

Отдельно отметили, что автопроизводитель нарастит производство. Темп выпуска наиболее бюджетной Lada Granta ускорят до 54 автомобилей в час, Lada Vesta — до 40 автомобилей в час, Niva — до 45 автомобилей в час.

Информация о том, что «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели с 20 августа, являлась недостоверной.

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