Транспорт 25 августа 2023, 19:35 Довольствование малым. Китайские премиальные автобренды не осядут в России Автоэксперт Баканов: состоятельные россияне не доверяют китайским премиум-авто Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Китайские автопроизводители сообщили, что спроса на машины премиум-класса в России практически нет. Зато более дешевые автомобили пришлись россиянам по душе. Почему люксовые машины из КНР пока не прижились на отечественном рынке — в материале «360».

Китайское разочарование

Бренды премиальных авто из КНР посчитали невыгодным выход на российский рынок в текущих условиях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

С 21 по 24 августа в столице прошла автомобильная выставка Automobility Moscow 2023, на которой присутствовали представители китайского автопрома. Они привезли на мероприятие люксовые машины, однако низкий уровень продаж разочаровал их. Возможно, в ближайшие пять лет в России не будет официальных представительств дорогих китайских автомобилей.

Представители компаний из поднебесной предположили, что выгоднее для них продажвать сравнительно дешевые машины — например, марки Geely Altas и JAC.

Разгрузка автомобилей Geely, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. / РИА «Новости»

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил «360», что переживать из-за заявлений китайских производителей не стоит. По его словам, Азия — «хитрый» регион, именно поэтому местные автопроизводители говорят, что не планируют открывать официальные точки в России. Со временем все может в корне поменяться.

«Это очень сложная история со спросом. Россияне же не пересаживаются массово и оптом на китайские „премиальники“. Мы все-таки по отношению к Китаю — маленькая страна: 150 миллионов против миллиарда человек», — отметил собеседник.

Тревожные «звоночки»

Несмотря на возможную «азиатскую хитрость», возможный уход премиальных брендов из КНР можно считать тревожными фактом, заявил «360» автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов.

«У китайцев нет уверенности в долгосрочном сотрудничестве. Они не знают, что будет дальше, и к нашему рынку относятся очень настороженно. Поставлять машины в Россию — это одна история. Деньги можно заработать здесь и сейчас в моменте. А вкладываться в производство и делиться технологиями они не желают», — рассказал он.

Производство автомобилей марки SWM компании Shineray (Китай) на заводе «Автотор» в Калининграде. / РИА «Новости»

Баканов объяснил, что китайцы не уверены «в завтрашнем дне» России: они не знают, какие будут политические и экономические ситуации в стране в будущем. Возможно, через пять лет в Россию вернутся все европейские бренды, которые потеснят китайский автопром, предположил он.

Из-за этого китайцы понимают, что им попросту нет смысла вкладываться в автомобильное производство на территории РФ. Это тревожно, подчеркнул Баканов, потому что заявления производителей из КНР не дают россиянам «радужных» перспектив по поводу стабильности, развития и долгосрочного сотрудничества. Собеседник «360» отметил, что «Китай нам не друг и не товарищ — это всего лишь партнер».

Не для каждого автолюбителя

На автомобильной выставке в Москве представили несколько машин премиальных китайских марок. Первая — полноприводный электрокроссовер Lotus Eletre S. Собственно, он и стал единственной проданной машиной во время автомобильной выставки в Москве. По данным Mash, премиум-кроссовер приобрел автоблогер.

Автомобиль предложили приобрести по цене от 18 миллионов рублей. Машина способна разгоняться до 258 километров в час. Изначально Lotus был английской маркой спортивных и гоночных автомобилей.

В углу представителей КНР машина оказалась, потому что в октябре 2017 года 51% акций британского автопроизводителя купил китайский концерн Geely.

Автомобиль Lotus Eletre S. Фото: скриншот из видео с официального аккаунта Авто.ру / YouTube

Другие марки предлагали по более доступной цене, насколько это возможно. Так, посетителям мероприятия представили Morris Garages 7, похожего на Kia K5. Его стоимость варьировалась от трех до четырех миллионов рублей.

Предположительно, представленные на выставке дорогие модели могут впоследствии попасть на российский рынок по «серым схемам» импорта.

Консерваторы в премиум-сегменте

Премиум-сегмент в целом — это особая структура, заметил Баканов. По его словам, вкусы «российских толстосумов», несмотря на китайские привлекательные инновации, остаются неизменными.

«Предпочтение отдают немецким, японским и подобным автобрендам. Поэтому к премиальным китайским авто наш рынок относится настороженно и реактивно. В любом случае нужно время, чтобы наши обеспеченные люди поверили в то, что китайский премиум достоин их внимания», — подчеркнул автоэксперт.

Электромобиль Zeekr 001, представленный на Международной выставке автомобильной индустрии «Интеравто 2023» в МВЦ «Крокус Экспо». / РИА «Новости»

Почему нет спроса

Автоэксперт объяснил отсутствие спроса одной простой причиной. Состоятельные люди, понимая, что за те же деньги они могут приобрести уже знакомую марку, просто не видят необходимости экспериментировать с премиальными китайскими брендами.

«У многих возникает когнитивный диссонанс. Покупатели не имеют представления, какая ликвидность у этих машин. Также встает боком вопрос об обслуживании», — отметил Баканов.

Стенд китайской автомобильной компании Voyah на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. / РИА «Новости»

Если китайские производители не хотят открывать официальные точки в России, то как российский автовладелец сможет обслуживать свою машину: закупать детали, ремонтировать и проходить техническое обслуживание. По сути, китайцы сами вставляют палки себе в колеса.

Обслуживать какие-то уникальные марки сложно, долго и накладно по деньгам. Но, несмотря на это, такие машины тоже потихоньку приживаются в России. Петр Баканов автоэксперт

Поэтому вся ситуация вокруг премиальных машин зашла в тупик. Баканов пояснил, что российские потребители не готовы покупать неизвестные марки за большие деньги, а китайский производитель не видит смысла вкладываться в производство на территории России.

«В отличие от дорогих машин, массовый продукт очень востребован. В премиум-сегменте всегда другая математика, экономика и в целом мировоззрение», — подытожил автоэксперт.