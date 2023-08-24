Транспорт 24 августа 2023, 14:25 Дорогое удовольствие. Могут ли в России зафиксировать цены на бензин? Экономист Корнеев: Топливо дорожает вслед за понижением курса рубля РИА «Новости»

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Цены на топливо снова пошли вверх. Но беда не приходит одна. Помимо повышения стоимости, некоторые регионы России пожаловались на нехватку нефтепродукта на АЗС. Грузоперевозчики бьют тревогу, заявляя, что от высоких цен на дизель и бензин дорожает и сама логистика. Транспортные компании попросили зафиксировать прошлую стоимость топлива, чтобы избежать возможных проблем. Минэнерго в просьбе отказало.

Локальный напряг

Российские перевозчики попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение цен на топливо. Они предложили зарегистрировать цену на дизель ниже 60 рублей.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в обращении подчеркнул, что всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России подорожал на 10%. Топливо теперь стоит около 68-70 рублей за литр.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов.

В свою очередь в Минэнерго заявили, что государственное регулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.

Причина и следствие

Грузоперевозчики отметили, что для сохранения рентабельности работы транспортных компаний нужно зафиксировать цену топлива на уровне ниже 60 рублей, как было несколько недель назад.

В противном случае, «увеличится стоимость доставки груза, что в итоге приведет к удорожанию товаров для потребителя», подчеркнул Матягин в письме председателю правительства.

Государство может регулировать или фиксировать цены на топливо, но делать этого, скорее всего, не будет, предположил в разговоре с «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Нефтяные компании — большие доноры для бюджета, выполняющие и другие госзадания: социальные или политические.

«Поэтому компаниям позволяют ставить цену на внутреннем рынке самостоятельно. На различные нарушения или недовольства со стороны правительство будет закрывать глаза. Нефтяные компании никто не наказывает: 15 нарушений пропустят, за одно накажут», — пояснил аналитик.

Активист ВОО «Молодая Гвардия» наклеивает стикер «Не заправляйся! Дорого!» на бензоколонку в рамках акции против повышения цен на топливо, 2011 год. / РИА «Новости»

Цикличное подорожание и ценовой разгон

Адамидов объяснил, что схема в повышении цен всегда одна: сначала повышаются цены в транспортном секторе, затем — аграрная сфера и так делее. Потом государство выделяет всем субсидии, и проблему закрывают.

Сейчас, видимо, как раз пошел сезон подъема цен. Растет спрос на топливо в сезонных промышленных отраслях: транспорт и сельское хозяйство. Повышение цен уже было не раз. Все происходит по одной схеме. Дмитрий Адамидов независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds

Транспортные компании еще какое-то время будут жаловаться на высокие топливные цены. В конечном итоге «им что-то возместят, но не всем и не все», добавил собеседник. Он уточнил, что подорожание дизеля — это обычный повод для ценового разгона, и ничего больше.

РИА «Новости»

Несмотря на это, повышение цен все равно пугает и нервирует транспортные компании и простых автовладельцев. С точки зрения общей эффективности экономики, стоило не поднимать стоимость топлива, а изменить условия налогового маневра, заявил «360» экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

«По рекомендациям Международного валютного фонда, маневр использовали с целью выровнять внутреннюю стоимость нефтепродуктов с внешними ценами. Тем самым увеличились налоги на добычу полезных ископаемых и сократились таможенные пошлины», — объяснил он.

Увеличение внутренних цен на топливо резко ухудшило экономические показатели отраслевых предприятий. По словам экономиста, если Россия, напротив, снизит налоги на добычу полезных ископаемых и увеличит таможенные пошлины на вывоз нефтепродуктов из страны, то бюджет страны практически ничего не потеряет. А может быть и приобретет.

При этом цены на нефтепродукты — дизель и бензин — неминуемо снизятся. Однако понятно, почему Минэнерго не очень хочет этого делать. Это может повлечь за собой серьезные изменения в отчетности и функциях нефтяных и энергетических компаний в целом. Валерий Корнеев экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик

Всему виной ослабший рубль?

Основная причина возобновления роста стоимости топлива — динамика курса рубля, который вновь стал ослабевать, увеличивая экономическую привлекательность экспорта.

Мировой курс валют влияет на нефтяной сектор, так как в России большинство оборудования и расходных материалов до сих пор закупают за границей, объяснил собеседник.

«Расходные материалы для оборудования, нефтедобычи и переработки, а также возврат инвестиций требуют компенсации в иностранных валютах, в которых произвели затраты, — доллары или евро. Постоянное повышение цен явно идет вслед за ухудшением курса рубля. Одно с другим четко связано», — заключил экономист.