Эксклюзив 14 июня 2023, 13:53 Дорого и сердито. Автоэксперт опроверг дефицит китайских запчастей и спрогнозировал новый скачок цен Автоэксперт Субботин опроверг дефицит автозапчастей для китайских машин в России Freepik

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Китайские автомобили и запчасти к ним никогда не отличались высоким качеством, часто заказчикам приходили не те детали и быстро выходили из строя. Однако это нормальная ситуация, заявил «360» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Он опроверг дефицит и спрогнозировал новый рост цен в случае, если изменится курс валют.

Низкое качество

«Нет такой проблемы. Основные запчасти ко всем автомобилям, включая европейские и японские, последние 15-20 лет шли из Китая. Налажены пути, линии, известны производители, уровень качества известен — можно найти все что угодно от самого высокого качества до самого низкого», — заявил он.

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Никаких проблем с количеством запчастей, по словам автоэксперта, нет. С другой стороны, детали к китайским автомобилям тоже во все времена «приходили криво». Вячеслав Субботин объяснил это тем, что, во-первых, сами автомобили и запчасти к ним традиционно низкого качества.

«Автомобилисты, которые покупали и ездили на них, четко это представляли. А вот те, что только сейчас купили, стали удивляться, что это не Европа. Не надо удивляться, это нормальное состояние дел для китайского автопрома», — сказал специалист.

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Во-вторых, информация в каталогах и те машины, которые есть сейчас у автомобилистов, всегда не совпадали. Это тоже довольно частое явление еще до санкций.

Вячеслав Субботин привел пример с заказом шаровой опоры в Россию. В Китае могли что-нибудь изменить, но не внести информацию в каталог, поэтому заказчику приходила не та деталь — либо старая, либо современная, но неподходящая к конкретному автомобилю.

«И третье направление — это, конечно, качество деталей. Оно низкое, крайне низкое, этому не нужно удивляться. Ломались и будут ломаться», — предупредил Вячеслав Субботин.

Дороже европейских

Китайские автопроизводители, по его словам, разбираются в торговле и следят за конъюнктурой рынка, поэтому не станут тратить впустую ни одного юаня. Если подскочат курсы евро и доллара, то и Китай непременно поднимет цены на свои автомобили. Автомобилистам придется платить за них, потому что другого выхода нет.

«Цены на эти запчасти будут порой выше, чем на европейские. Это суровый оскал китайского капитализма. Запчасти будут дорогими, цены высокими, вне всякого сомнения», — сказал автоэксперт.