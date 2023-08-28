Транспорт 28 августа 2023, 19:20 Штрафы за резину, дворники и регистраторы. Что ждет российских автомобилистов с осени Автоэксперт Хайцеэр: новые штрафы в ПДД позволят водителям лучше следить за авто РИА «Новости»

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В России ужесточат наказание за нарушение некоторых правил дорожного движения. В основном это касается внешнего и внутреннего состояния машины, ведь зачастую именно ее неисправность становится причиной аварийных ситуаций. Какие требования к состоянию автомобиля решили пересмотреть, чтобы повысить безопасность на дорогах, — в материале «360».

От штрафа до ареста

В начале сентября 2023 года в России вступит в силу обновленный перечень неисправностей, при которых нельзя ездить на автомобиле. Так, сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать за неисправную систему ABS, шины не по сезону и глухую тонировку. Светопропускание лобового и боковых передних стекол должно составлять не более 70%, для бронированных машин — не более 60%.

Также водители рискуют получить штраф за установку предметов или покрытий, ограничивающих обзор. Если недочеты не устранить и снова попасться, грозит ответственность по статье 19.3 КоАП, в том числе арест до 15 суток.

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Палка о двух концах

Визуальный метод осмотра машины выглядит пугающе, заявил «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Это всегда палка о двух концах и повод для коррупции. Как только появляются такие „вилки“, сложности или, наоборот, разрешенности, тут же появляется коррупция. И мы об этом, к сожалению, знаем», — объяснил эксперт.

Хайцеэр подчеркнул, что он сторонник ежегодного технического осмотра для старых автомобилей. Логично, что именно такие машины часто не отвечают стандартам и новым требованиям. Скорее всего, именно они станут главной мишенью для сотрудников дорожной службы.

Осмотр в первую очередь должен касаться жизненно важных моментов, которые влияют на безопасность дорожного движения. Это управление, обзорность или световые сигналы. Ян Хйцеэр автоэксперт

За что будут штрафовать

Важный момент — сезонная резина

Особый акцент сделали на шинах автомобилей. Если водитель вовремя не успел «переобуть» свой транспорт, он получит штраф. Зимой, с декабря по февраль, запрещено использовать летние шины, а с июня по август — зимние. Правила коснулись легковушек и небольших грузовиков до трех с половиной тонн.

Зимние и летние шины различаются не только протекторами, но и температурным режимом, объяснил Хайцеэр.

Зимние шины летом становятся очень мягкими, так как рассчитаны на низкие температуры. Тормозной путь становится длиннее при резкой остановке, а сами шины начинают больше «гулять» по дороге. Ян Хайцеэр

Более того, зимняя резина в летний период быстро стирается, а в атмосферу и окружающую среду попадают мелкодисперсная пыль и сами шипы, которые летят от отработанной резины.

Мужчины во время смены зимней резины на летнюю в Москве. / РИА «Новости»

Использование летней резины зимой — небезопасно и тоже противопоказано. У летних шин нулевое сцепление с дорогой, поэтому машина на дороге ведет себя «как корова на коньках», подчеркнул автоэксперт.

Есть и «всесезонная» резина — так называемые липучки. Их, по слова экспертов, в новом законодательстве не учли.

Хайцеэр заверил, что липучки из-за своего температурного режима — не всесезонная резина, а именно зимняя.

«У такой резины попросту отсутствуют шипы. Но ее структура, рисунок и состав полностью отвечают запросам зимних шин», — уточнил он.

РИА «Новости»

Вопрос регулирования ложится на каждый регион отдельно. Поскольку температурные условия могут сильно различаться, не до конца понятно, как быть автовладельцам, которые ездят из одного климатического пояса в другой, добавил автоэксперт.

«Видимо, следует всегда с собой иметь комплект резины в запасе, для того чтобы переместиться», — предположил Хайцэер.

Помехи обзору и неисправность АБС

Согласно регламенту светопропускание ветрового и лобового стекол должно составлять не менее 70%, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, — не менее 60%.

Водитель может получить штраф из-за нанесения на лобовое стекло покрытий, ограничивающих обзорность, например тонировки. Оштрафовать могут за установку «нештатных предметов»: видеорегистраторов, навигаторов, присосок для телефонов и других, если инспектор посчитает, что это мешает человеку за рулем.

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Также штрафовать будут за неисправную антиблокировочную тормозную систему, если ее элементы не закреплены, отсоединены или повреждены. Это составная часть рабочей тормозной системы, от исправности которой зависит безопасность транспортного средства.

За что могут запретить пользоваться авто

Строгие меры касаются критической неисправности рулевого управления и рабочей тормозной системы. Помимо этого, следует внимательно относиться к неисправности габаритных огней. Негорящие либо даже отсутствующие передние или задние фары в темное время суток могут повлечь за собой запрет на использование авто. Такие же правила предусмотрены в случае недостаточной видимости.

Еще один важный пункт — дворники: стеклоочистители со стороны водителя должны исправно работать во время дождя или снегопада.

РИА «Новости»

В целом, по мнению экспертов, нововведения полезны для автовладельцев. Главное — чтобы россияне сами тщательно следили за машинами и не испытывали судьбу.

Исправный автомобиль — это безопасность как самого водителя, так и остальных участников движения, заключил вице-президент Национального союза автомобилистов.