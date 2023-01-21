Транспорт 21 января 2023, 18:41 (обновлено: 21 января 2023, 19:43) Чечня планирует производить «джихад-машины». Боевые багги пригодятся для разных театров военных действий Военный журналист Литовкин объяснил конструктивные особенности и задачи «джихад-машин» РИА «Новости»

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В Чечне хотят запустить производство «джихад-машин». Планируется, что изготавливать боевые автомобили начнут на базе завода в Аргуне. Военные специалисты объяснили «360», что будет представлять из себя новинка, каковы главные функции и возможности такой техники.

О планах начать производство «джихад-машин» стало известно 20 января. В правительстве Чечни ТАСС сообщили, что выпускать легкие военные автомобили хотят на базе завода «Чеченавто» в Аргуне. Вопрос об этом власти республики уже обсудили с Минпромторгом. По данным агентства, испытания автомобиля будут проводить в Российском университете спецназа в Гудермесе.

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Власти Чечни рассматривают и перспективу создания центра по ремонту и обслуживанию военной техники. Возможными площадками для таких работ могут стать «Чеченавто» либо особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозный».

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Что такое «джихад-машина»

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Николаевич Литовкин в беседе с «360» пояснил, что «джихад-машина» представляет собой багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью), оснащенный стрелковым оружием и другими видами вооружения.

«Такая легкая машина, у которой есть пулемет и автомат, гранатометы. Она предназначена для проведения разведывательных действий в тылу противника и штурмовых действий на переднем крае, чтобы быстро провести операцию и быстро скрыться», — рассказал специалист.

Говоря о конструктивных особенностях машины, Литовкин пояснил, что такие багги могут оборудовать металлическим каркасом для размещения там дополнительных сидений и вооружения.

По мнению эксперта по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, специалисты из Чечни доработают автомобиль необходимым образом, чтобы его можно было задействовать на разных театрах боевых действий.

«Раньше вообще „джихад-машина“ считалась кустарным образом переоборудованным внедорожником, как мы помним по Сирии. Можно вспомнить и Гражданскую войну с пулеметными тачанками. Сейчас речь идет о легкобронированном автомобиле с пулеметом или иной установкой», — уточнил он.

Поддержка атак пехоты

Михайлов предположил, что «джихад-мобили» можно успешно применять для поддержки наступательных действий пехоты. Он обратил внимание, что у чеченских военных есть большой опыт в работе как с такими машинами, так и против этих автомобилей в Сирии, где в составе военной полиции было много бойцов из Чеченской Республики.

«Опыт имеется, и он позволит разработать нечто уникальное для нынешних условий ведения боевых действий. Наверняка будет не один вариант таких машин. Инициативу, насколько я знаю, поддержали в Минпромторге. Плюс у Чечни есть своя база для сборки», — отметил эксперт.

Литовкин добавил, что чеченские специалисты уже неоднократно демонстрировали подобные машины на выставках. Сейчас речь идет о том, что получили добро на их серийное производство, заключил полковник.

Какие боевые машины уже выпускали в Чечне

На базе «Чеченавто» уже выпускали автомобили для борьбы с террористами. В 2016 году в республике начали реализацию проекта багги по заказу и под управлением учебного центра сил специального назначения, сообщал сайт kp.ru. Один из таких автомобилей тогда опробовал на полигоне чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Длина багги составляет около четырех метров. Машина может развивать скорость до 130 километров час. Ее оснастили пулеметом и гранатометом, с возможностью размещения военных БПЛА. Багги рассчитан на пять-шесть бойцов спецназа и свыше 800 килограммов груза.

«Для него нипочем любые дороги — степные, лесные, горные. Автомобиль идеален для нанесения ударов по террористам, уничтожения скрывающихся в труднодоступной местности бандитов», — отметили тогда представители центра.