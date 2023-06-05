Транспорт 05 июня 2023, 23:30 Без прав на таблетки. Российских водителей накажут за употребление лекарств за рулем Автоэксперт Хайцеэр предложил определить норму лекарственных веществ для водителей РИА «Новости»

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Российским водителям грозит новое наказание за прием лекарств, не входящих в реестр наркотических или психотропных, но влияющих на внимание и реакцию. Поправку уже одобрила правительственная комиссия для внесения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Окончательный список запрещенных для водителей препаратов установит правительство. Но вместо полного запрета достаточно определить норму вещества, которое может повлиять на водителя. Тем более что для серьезного эффекта количество выпитых таблеток должно стать огромным.

Лекарственное опьянение

О новой поправке в КоАП рассказал ТАСС входящий в правительственную комиссию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он пояснил, что сегодня существует правовая коллизия. По решению Конституционного суда наказывать попавшего в ДТП водителя за употребление лекарств, которые повлияли на его состояние, нельзя. Новый законопроект поставит точку в этом вопросе.

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«Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», — заявил Груздев.

По его оценке, в перечень запрещенных для водителей препаратов включат анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные лекарства. Выявлять употребление владельцем транспортных средств веществ станут во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Пробел в законе

Вопрос употребления водителями лекарственных средств начали изучать несколько лет назад после судебного разбирательства из-за аварии в Салехарде. Там водитель не справился с управлением и заехал на высокий бордюр. В ходе освидетельствования выяснилось, что владелец машины употребил перед поездкой габапентин против конвульсий и антивоспалительный нимесулид. Эти вещества не входят в список запрещенных, но имеют побочные эффекты в виде головокружения и сонливости.

В ходе разбирательства городской судья направил письмо за разъяснениями в Конституционный суд. Ответ был четким: пока нет закона, предусматривающего ответственность, наказывать за такие нарушения нельзя.

При этом некоторые автомобилисты часто по незнанию могут использовать медицинские препараты после которых садиться за руль запрещено. В частности, речь идет о корвалоле, в котором содержится наркотическое вещество фенобарбитал.

Несмотря на то, что доза в препарате очень маленькая, Верховный суд постановил, что любое употребление таких препаратов даже по назначению врача считается нарушением правил дорожного движения. Решение приняли, потому что утвержденных норм по концентрации наркотических или психотропных средств для водителей не существует.

РИА «Новости»

Угроза для водителей

Никакого особого влияния на водителей употребление лекарств даже с содержанием наркотических веществ не оказывает. Потому что доза, которая в них содержится, чрезвычайно мала. Об этом в беседе с «360» заявил вице-президент Национального союза автомобилистов России Ян Хайцеэр.

Он пояснил, что с медицинской точки зрения объем запрещенного вещества должен быть на порядки больше. Но законодатели перестраховались и запретили любое количество вещества в крови водителей.

С одной стороны, это возможность каких-то коррупционных вещей, а с другой стороны — это большая проблема для водителей, которые даже не знают, что употребили запрещенные вещества. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов России

Мало кто из людей вообще читает инструкции к лекарствам, а врачи, когда выписывают рецепт, не указывают, есть ли там вещества, после которых садится за руль нельзя. Таким образом под угрозой, заметил Хайцеэр, окажется большая часть автомобилистов: они даже не заметят изменений своего состояния, но узнают, что нарушили правила дорожного движения, после прохождения медицинского освидетельствования.

Выходом из ситуации вице-президент Национального союза автомобилистов назвал законодательно установленные разрешенные нормы веществ, которые находятся в лекарствах и в больших дозировках могут влиять на состояние человека.