Транспорт 08 июня 2023, 20:34 🚗 Автокредитование в России побило рекорд. Какими будут последствия для рынка? Автоэксперт Попов: россияне берут авто в кредит, так как не уверены, что смогут потом Unsplash

Читать 360tv в

В мае российские банки зафиксировали максимальный показатель на покупку транспортных средств в истории рынка: они выдали 80 тысяч автокредитов на 118 миллиардов рублей. К чему это может привести и какие машины предпочитают россияне — в материале «360».

Итоги автокредитования в мае 2023 года

Жители России суммарно взяли 118 миллиардов рублей в кредит на покупку машин. Это самый высокий показатель в истории рынка.

Реклама

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ, выдача в сегменте автокредитования превысила 475 миллиардов рублей, на 9% обогнав показатель аналогичного периода 2021 года.

Регионами — лидерами по объему выданных займов на машины стали Москва и Московская область (около 3,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5 миллиарда), а также Республика Татарстан (696 миллионов) и Краснодарский край (620 миллионов).

Unsplash

Автокредит — финансовый инструмент, который позволяет быстро приобрести транспортное средство. На рынке автомобилей в России по-прежнему сохраняется дефицит новых машин, и на фоне этого корректируются цены.

Однако, благодаря перезапуску отечественного производства и расширения поставок из Китая, ушедшие бренды постепенно замещаются новыми. Стабильный рост параллельного импорта составляет пока десятую часть продаж авторетейла. Это позволяет частично удовлетворить спрос в ценовом сегменте выше среднего.

Unsplash

Средний чек на заем — около 1,2 миллиона рублей. Он практически не изменился за месяц, но увеличился на 3% к показателю января 2023-го и мая 2022-го.

Наибольший показатель традиционно фиксируют в сегменте новых машин. По данным ВТБ, он достиг 1,6 миллиона рублей, а в начале года держался на уровне 1,2 миллиона.

Freepik

К чему это может привести?

Повышенный спрос на автокредитование грозит дефицитом транспортных средств на внутреннем рынке и спадом в этом кредитном сегменте. К тому же продавцы подержанных машин ориентируются на рынок новых авто, поэтому рост цен на них пока продолжается, но потом подорожают и подержанные.

«Люди видят, что на рынке высокая волатильность, в то же время курс рубля падает. Покупательная способность снижается, а стоимость автомобилей растет. Граждане приняли для себя психологически правильное решение: „Мне нужен автомобиль. Кто знает, как потом все сложится. А как я его куплю? В кредит. Банки быстро дают крупные суммы в долг“», — рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Unsplash

Причины роста кредитования

В банках объясняют такую динамику устойчивым спросом на машины с пробегом, увеличением импорта китайских автомобилей, а также выпуском новых моделей российских брендов.

Отчасти сегодняшняя динамика в сегменте связана с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда на рынке наблюдались резкие изменения и клиенты отложили покупку транспортных средств. Алексей Бочарников начальник управления «Автокредитование» ВТБ

Какие автомобили выбирают россияне?

Заемщики чаще покупают подержанные автомобили. Наибольшей популярностью пользуются марки Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Volkswagen. В сегменте новых авто — свой топ-5 брендов: Lada, Haval, Kia, Hyundai и Chery.

Unsplash

Вообще, по словам экспертов, в России сейчас популярные любые марки машин, которые можно купить.

Особенно высокий спрос — на переднеприводные кроссоверы от двух миллионов рублей до четырех, хотя их выбор ограничен. Второй сегмент — автомобили Lada до полутора миллионов рублей, рассказал «360» Петр Баканов, автомобильный журналист.