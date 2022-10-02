Российский Bentley за 33 млн рублей. Что особенного в новом внедорожнике Aurus Komendant | 360°

Эксклюзив 02 октября 2022, 23:30 Поделиться Telegram

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Viber Российский Bentley за 33 млн рублей. Что особенного в новом внедорожнике Aurus Komendant Автоэксперт Пастушенко: Aurus Komendant стал первым российским внедорожником класса люкс РИА «Новости»

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Новый внедорожник класса люкс Aurus Komendant впервые представили в Москве. Машина на 70% состоит из комплектующих российского производства. Заплатить за нее придется более 33,7 миллиона рублей. Как пояснил «360» автомобильный эксперт Максим Пастушенко, покупатель платит немалые деньги далеко не за технические характеристики, а за статус. Внедорожник Aurus не уступает премиальному и одному из самых известных брендов Bentley.

Презентация Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant впервые показали публике в музее Гаража особого назначения на ВДНХ. До этого момента в линейке марки Aurus были седан и лимузин. Новая модель на 70% состоит из российских комплектующих, включая кузов, двигатель и коробку передач.

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Автомобиль оснастили полным приводом с силовой электроустановкой. Также под капотом есть двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 ньютон-метров и объемом 4,4 литра. Стартовая стоимость внедорожника составляет 33,7 миллиона рублей. Коммерческие продажи планируют начать в первом квартале 2023 года.

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РИА «Новости» РИА «Новости»

«В этом году на заводе в Республике Татарстан будет произведена первая серия автомобилей, которые будут предназначены для испытаний и не пойдут в продажу. В начале следующего года начнутся коммерческие продажи», — процитировал «Коммерсант» директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова.

Покупатели смогут выбрать один из девяти цветов кузова. Для салона предусмотрены семь вариантов расцветки.

Как уточнил Пастушенко, Aurus Komendant построен на одной платформе с седаном бренда.

«Поскольку он построен на единой модульной платформе, вся его техническая начинка унифицирована с седаном. То есть это гибридная установка, бензиновый двигатель и коробка передач питерского производства фирмы KATE. Двигатель создавался совместно с Porsche», — отметил автомобильный эксперт.

Он добавил, что у внедорожника впервые в российском автомобилестроении не пружинная, а пневматическая подвеска — это также отличает его от седана.

Эксклюзивность и статусность

Особенность Aurus Komendant заключается в том, что он стал первым внедорожником суперпремиального класса, созданным в России.

«Если мы сравниваем, допустим, с Mercedes C-класса, то Aurus Komendant получается дороже. Но ты платишь за эксклюзив, потому что это практически ручная сборка. Это эксклюзивный автомобиль, который готовится полностью под заказ», — подчеркнул Пастушенко.

РИА «Новости» РИА «Новости»

Он пояснил, что покупатель может выбрать сам материалы отделки салона, их расцветку и так далее. При этом с технологической точки зрения в автомобиле нет ничего революционного.

«В данном случае вы покупаете не столько автомобиль с набором опций, сколько статус. Если мы возьмем, условно говоря, Rolls-Royce, то там тоже ничего сверхъестественного нет. Но опять же, вы покупаете статус. Куда бы вы не приехали, все будут понимать, что вы приехали на Rolls-Royce. Вот это примерно та же самая история», — заявил эксперт.

По его словам, по цене Aurus Komendant правильнее было бы сравнить с Bentley. В нынешних условиях он будет немного дешевле Bentley, но дороже Mercedes C-класса. Единственным минусом Пастушенко назвал презентационную модель внедорожника. Многие заметили криво установленные фары, зазоры в некоторых местах и другие «косяки» сборки. Это немного испортило впечатление и дало почву для ненужных разговоров.

РИА «Новости»

«Суперпремиальный бренд, конечно, не должен себе такого позволять. Хотя, с другой стороны, если вы сядете в тот же Rolls-Royce, там тоже косяков очень много, потому что многие вещи вручную собираются, а все, что собирается вручную, имеет какие-то недочеты», — заметил автомобильный эксперт.

Он добавил, что кривые строчки можно найти и в салоне Lamborghini. Там они будут считаться даже плюсом, так как доказывают ручной труд.

«Отличительная особенность всех машин Aurus в том, что под этот проект было либо модифицировано, либо воссоздано порядка 140 предприятий. Например, в Рязанской области реорганизовано производство кожи высокого качества именно под этот проект», — рассказал Пастушенко.

Как отметил эксперт, дальнейшее развитие бренда пока непонятно. Изначально предполагался выпуск машин с менее объемным двигателем и силовой установкой попроще. Компания хотела выпускать более доступные модели. За время ее существования автомобили Aurus стали узнаваемыми. На дороге их не спутаешь с машинами никаких других марок.

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