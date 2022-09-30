Улететь из Калининграда в режиме открытого неба | 360°

Транспорт 30 сентября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

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Viber Аэропорт Калининграда откроют для иностранных авиакомпаний. Режим открытого неба позволит летать в другие страны Эксперт Адамидов: режим открытого неба позволит летать в другие страны из Калининграда Unsplash

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Режим открытого неба введут в аэропорту Калининграда с 1 октября. Самолеты незарегистрированных в России авиакомпаний смогут приземляться в Храброво. По словам экспертов, сейчас в регионе есть проблемы с перевозками и снабжением. Принятое решение позволит местным жителям быстрее и проще попадать в другие страны, а также поможет решить вопрос с доставкой грузов.

Режим открытого неба

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О введении режима открытого неба в калининградском аэропорту сообщила пресс-служба Росавиации. Он начнет действовать с 1 октября 2022 года.

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«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства. Режим открытое небо установлен сроком на два года», — заявили в ведомстве.

Авиационные власти решили либерализовать воздушное сообщение с городом после обращения губернатора Калининградской области Андрея Алиханова. По словам пресс-службы, новые возможности позволят Храброво привлечь новых авиаперевозчиков и расширить географию полетов из региона.

kgdavia.ru

Как пояснила Ассоциация туроператоров России (АТОР), третья и четвертая свободы воздуха дают перевозчику право выполнять полеты из своей страны в другую и из другой страны в свою. По такому принципу в Россию летают практически все иностранные авиакомпании.

Седьмая свобода воздуха действует в Калининграде с осени 2021 года. Она подразумевает выполнение полетов между двумя государствами без посадки в своей стране.

«То есть из важных новшеств — пятая свобода воздуха, которая дает право на полет между двумя иностранными государствами с вылетом или посадкой в своей стране.

Например, благодаря ей армянская авиакомпания смогла бы выполнять рейс Калининград — Бишкек — Ереван. Или наоборот», — отметили в АТОР.

Транспортная доступность для людей

Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов напомнил «360», что Калининград является анклавом, в связи с чем у региона есть серьезная проблема со снабжением.

«Со стороны Прибалтики всегда какие-то приключения происходят, вроде бы идет какое-то снабжение, но все равно есть риски того, что они будут прерваны, задержаны грузы и прочее. Ну и пассажирские перевозки тоже затруднены», — заметил он.

По словам эксперта, если с воздушными перевозками все получится, то принятое решение позволит обеспечить транспортную доступность в области. Это значительно упростит ситуацию.

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«Жители региона смогут, если не так как прежде, то максимально быстро и комфортно общаться с остальной частью России, ездить в командировки, в отпуск, куда-угодно», — заявил Адамидов.

С ним согласился председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Он подчеркнул, что поводов для объявления режима открытого неба более чем достаточно. Сейчас Калининград изолирован, так как прекратились железнодорожные перевозки. Остался только морской и воздушный транспорт, но с последним тоже есть проблемы из-за действий Литвы.

«Конечно, наше государство предпринимает экстраординарные меры и по морю, и по воздуху, чтобы жители Калининграда не чувствовали себя оторванными, потому что они такие же равноправные граждане России, как и вы с вами», — сказал Смирнов.

Калининградцы должны возможность отправиться туда, куда захотят. Именно поэтому и приняли решение о введении режима открытого неба.

Выгода для западных авиакомпаний

Иностранные компании теперь смогут беспрепятственно летать в Калининград. В первую очередь речь идет о перевозчиках, у которых есть бизнес-интерес в регионе.

«Бизнес-интерес найдется, потому что из Храброво очень много людей полетят. Это рейсы, которые будут закружены, и это привлекательно для любой авиакомпании. <…> Те дурацкие решения, которые были приняты Евросоюзом, авиакомпании не одобряют, но они вынуждены подчиняться по политическим мотивам», — пояснил председатель комиссии.

Как отметил Смирнов, все условия введения режима открытого неба должны быть отражены в обширном документе. В нем будет указано, как и куда смогут летать самолеты международных авиакомпаний.

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