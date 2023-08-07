Технологии 07 августа 2023, 15:46 Жителей Московского региона предупредили об опасности незаконного подвеса волоконно-оптических линий связи Freepik

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Благодаря волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) пользователи подключаются к интернету и отвечают на звонки. Однако иногда провайдеры устанавливают оборудование незаконно. Чем опасны такие действия, объяснили в ПАО «Россети Московский регион».

Чтобы разместить волоконно-оптические линии связи, провайдер заключает договор с энергетиками. Только после этого ВОЛС могут законно появиться на столбах.

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Игорь Нечитайло — главный инженер телекоммуникационной компании, работающей в Московской области с 2007 года. Организация вешает оборудование исключительно по согласованию. Специалист объяснил, в чем преимущества легального размещения ВОЛС.

По словам главного инженера, заключить договор на использование ЛЭП для подвески волоконно-оптических линий можно через личный кабинет на сайте «Россети Московский регион». Специалист сообщил, что услуга платная.

Это гарантия, что нашу линию связи не демонтируют как неузаконенную, и мы будем информированы о проведении всех плановых и ремонтных работах электросетевой компанией на линиях электропередачи Игорь Нечитайло главный инженер телекоммуникационной компании

Но не все провайдеры соблюдают требования. Некоторые вешают ВОЛС на опоры линий электропередачи без согласования с собственником.

При самовольном монтаже провайдеры не рассчитывают прочность опор и часто нарушают допустимое количество волоконно-оптических линий. Из-за этого жизнь и здоровье людей оказываются под угрозой.

Выявление и легализация проводов ВОЛС на опорах линий электропередачи стала одной из ключевых задач ПАО «Россети Московский регион». Сотрудники компании демонтируют нелегальное оборудование, чтобы предотвратить проблемы.

«Россети Московский регион» на постоянной основе ведут работу по выявлению нелегальных проводов ВОЛС, поиску собственников и заключению договоров с интернет-провайдерами. Незаконно размещенные провода ВОЛС на опорах компании «Россети Московский регион» будут демонтированы в установленном законом порядке, так как несут риски для надежного электроснабжения потребителей, а также для жизни и здоровья работников, обслуживающих линии Никита Дементьев главный инженер «Южных электрических сетей» ПАО «Россети Московский регион»

Дементьев сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года на опорах воздушных линий, принадлежащих компании, выявили 163 744 нелегальных проводов. Из них договоры заключили только на 55 тысяч, отметил главный инженер «Южных электрических сетей» ПАО «Россети Московский регион».

Энергетики посоветовали уточнять при заключении договора с провайдером, исполняет ли он Федеральный закон «О связи», и есть ли у него официальное соглашение на размещение сетевого оборудования. Еще лучше — внести в договор с провайдером пункт о наличии такого соглашения. Это поможет абонентам обезопасить себя от незаконных действий компании, предоставляющей услуги связи. Клиент будет иметь право на компенсацию, если останется без интернета из-за демонтажа незаконно размещенных проводов.

Жители могут помочь энергетикам, сообщая о нелегально подвешенных ВОЛС. Убедиться в законности линий связи можно по маркировке. Если на муфте есть номер провайдера, все в порядке, если нет — скорее всего, монтаж не согласовали.