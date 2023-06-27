Технологии 27 июня 2023, 18:44 В Telegram появятся Stories. Ждать ли новую волну блогеров? Эксперт в области IT Геллер: Stories в Telegram позволят блогерам монетизировать контент Unsplash

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о скором запуске функции «Истории» в мессенджере. Ее добавят в ответ на запросы пользователей, хотя изначально создатель приложения не хотел вводить такой формат. Как появлялись Stories и что они изменят в Telegram, выяснял «360».

Формат Stories — какой он?

Формат Stories («Истории») — лаконичные посты, которые видны пользователям в течение 24 часов после публикации. В беседе с «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что Snapchat был одной из первых платформ, где появились Stories. Потом они перекочевали в Instagram*.

Личность и аутентичность

В «Историях» можно делиться моментами «здесь и сейчас» и выстраивать более глубокую связь с аудиторией.

Быстрый и мгновенный контент

Поскольку Stories «не живут» долго и время их показа ограничено, это мотивирует пользователей заходить в приложение чаще и быстро узнавать последние новости аккаунтов, на которые они подписаны.

Разнообразие контента

В Stories можно выкладывать фотографии, видео, опросы, голосования и другие интерактивные элементы. Это позволяет авторам быть более творческими и интересными при создании контента.

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Эффекты и фильтры

Блогеры работают над стилизацией и уникальными визуальным контентом «Историй», что делает их более привлекательными для аудитории.

Интерактивность

Формат коротких видео дает возможность для взаимодействия с публикой. Пользователи могут вовлекать подписчиков в свою жизнь с помощью опросов, что позволяет удержать интерес к медийной личности.

Приживется ли формат в Telegram?

Сторис появятся в ответ на просьбы пользователей, перешедших из запрещенной в России соцсети в Telegram. Блогеры, пользующиеся мессенджером Павла Дурова, давно жаловались, что видеосообщения не заменяют «Истории» полноценно, объяснил «360» Владимир Зыков.

Формат коротких видео сегодня очень популярен среди молодежи. По оценкам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, этот шаг повлечет за собой вторую волну перехода блогеров в Telegram.

Месседжер ICQ, который принадлежит холдингу «ВКонтакте», семь лет назад запускал формат коротких видео. Однако не получил должной популярности и был отключен. Пользователи Telegram подготовлены к Stories, так что это нововведение получит большую популярность. Блогеры смогут хорошо заработать. Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

Артем Геллер, эксперт в области IT и главный разработчик сайта Kremlin.ru, рассказал «360», что Павел Дуров склоняет платформу к перестройке, уходя от формата простого общения и чтения новостей.

В Telegram Stories появятся много позже, чем в других соцсетях, но это приведет к новой эпохе в жизни приложения. К тому же так блогеры смогут больше монетизировать свой контент.

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Как Stories прижились в других соцсетях

Формат Stories пользуется наибольшим успехом в Instagram* и Snapchat, но не на всех платформах он получил такую же популярность.

Facebook*

В 2017 году Facebook* внедрил функцию Stories, тем не менее формат не прижился. Вероятнее всего, целевая аудитория соцсети не заинтересована в формате коротких видео.

WhatsApp

В 2017 году появился WhatsApp Status, который тоже не снискал популярности.

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YouTube

YouTube добавил Stories в 2018 году, позже их заменили на YouTube Shorts. Дело в том, что посетители видеохостинга отдают предпочтение развлекательным шоу, полезным туториалам и более серьезному контенту: обзорам новостей, интервью и видеоисследованиям.

«ВКонтакте»

Соцсеть запустила «Истории» в конце 2016 года. Но новый способ делиться с друзьями фотографиями и короткими видеороликами, не публикуя их на своей странице, не сразу стал часто используемым.

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.