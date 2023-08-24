Технологии 24 августа 2023, 15:48 Закон о цифровых услугах станет проблемой для интернет-гигантов в Европе. Зачем такой жесткий контроль? Эксперт по кибербезопасности Мясоедов: в ЕС будут контролировать интернет Freepik

Читать 360tv в

Европейская комиссия уже в пятницу получит право расследовать и штрафовать интернет-платформы и социальные сети на сумму до 6% от их глобального годового дохода, если они не соблюдают Закон о цифровых услугах. Кто в поле зрения комиссии и что происходит с Сетью, — в материале «360».

Пристальное внимание

После многих лет спокойной жизни и относительно мягкого регулирования интернет-гиганты могут столкнуться с расследованиями и огромными штрафами от Европейского союза, если они не начнут бороться с «токсичным» контентом.

Реклама

Европейская комиссия уже в пятницу получит право расследовать и штрафовать некоторые из самых популярных социальных сетей и платформ. Комиссия также в праве приостановить деятельность компании в исключительных случаях.

В общей сложности 19 компаний должны до конца августа выполнить обширные обязательства, предусмотренные законом ЕС о модерации контента. Некоторые цифровые компании уже привлекли внимание комиссии.

Freepik

X (ранее Twitter)

Более 112 миллионов европейцев, включая высокопоставленных политиков, экспертов и журналистов, ежедневно просматривают платформу и обмениваются идеями. Далеко не все довольны контентом.

Илон Маск усугубил ситуацию, приняв противоречивое решение после покупки сети в 2022 году. Так в мае компания вышла из добровольной хартии ЕС по борьбе с дезинформацией. Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны высших чинов Еврокомиссии и стран ЕС.

Стремясь развеять опасения, Маск неоднократно обещал уважать закон, а его компания должна была провести тщательную проверку своей деятельности. Пока непонятно, как сложится судьба X после увольнения большей части сотрудников, которые специализировались на модерации контента.

Freepik

Meta*

Пока Брюссель вносил поправки в свод правил о контенте в сентябре 2021 года, Фрэнсис Хауген — бывшая сотрудница Facebook** — рассказала о неоднократных нарушениях ее бывшей компании.

По ее словам, Facebook** распространял небезопасный контент на своей платформе и дочерней сети Instagram***. Хауген предоставила Европейской комиссии тысячи внутренних документов с алгоритмами социальной сети.

Тьери Бретон ранее обвинил Meta* в причинении вреда детям и недостаточной борьбе против фейков в сторону власти. В июне СМИ сообщили, что Instagram*** позволил обширной сети аккаунтов, рекламирующих и покупающих материалы о сексуальном насилии над детьми, работать на своей платформе.

Тем не менее у Meta* есть ресурсы для найма персонала для модерации контента, а также многолетний опыт взаимодействия с регулирующими органами. Компания заявила, что назначила более тысячи сотрудников для соблюдения требований закона.

Freepik

TikTok

Обеспокоенность, что китайское правительство может получить доступ к данным западных пользователей из приложения, побудила некоторые государства изучить алгоритмы TikTok. В то время как TikTok опроверг обвинения, приложение по-прежнему находится на крючке из-за недостаточной борьбы с распространением вредоносного контента на его платформе.

В середине июля Бретон заявил, что платформе, насчитывающей более 134 миллионов пользователей из ЕС, необходимо скорректировать работу в соответствии с законом о цифровых услугах. Политик добавил, что пока TikTok демонстрирует серьезную заинтересованность и солидарность закону.

Freepik

Google и YouTube

Google стоит за многими самыми популярными платформами в мире, включая YouTube с 417 миллионами пользователей из ЕС, Google Maps — 276 миллионов пользователей из ЕС и Play Store — 285 миллионов пользователей из ЕС.

Сейчас компания может столкнуться со строгим контролем из-за YouTube. Платформа и ранее подверглась критике со стороны некоторых организаций из-за того, что она не маркирует ложь.

Алгоритм YouTube обвиняли в распространении жестоких видеороликов и теорий заговора, подталкивающих пользователей к более экстремальному контенту.

Участвуя во многих добровольных хартиях ЕС по борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти в интернете, Google способствует работе закона о цифровых услугах. Они также откроют Центр прозрачности в середине августа.

Freepik

Толчок к регуляции интернета

Координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев объяснил «360», что причиной для введения Закона о цифровых услугах стал прецедент с GPT.

В результате сбоя, который произошел 20 марта, некоторые пользователи увидели чужие сообщения, а также персональную информацию других людей. Утекли конфиденциальные данные, включая платежные сведения, имена и фамилии. OpenAI сообщил, что ошибка затронула «крайне малое» количество пользователей.

Freepik

Почему Сеть нужно контролировать

После произошедшего инцидента Европейский регулятор предпринял меры, чтобы заставить транснациональные платформы выполнять жесткие требования в части обнародования персональных данных в Европе, отметил координатор центра безопасного интернета.

Отдельный макрорегион попытался отстаивать свой цифровой суверенитет — обязать транснациональные компании следовать не законам и принципам по месту нахождения штаб-квартиры, а по месту оказания непосредственных услуг контента. Урван Парфентьев

По словам эксперта, регулятор вводит новые меры, направленные на борьбу с контентом, который считают противоправным. Европейская комиссия беспокоится об общеевропейских ценностях в части свободы распространения информации.

«Ранее предусматривалась возможность прекращения оборота такого контента, как детская порнография. Позднее регулятор стал беспокоиться о других вещах: в частности, неонацистских проявлениях», сказал эксперт.

Freepik

Что кроется за регуляторными мерами

В мире происходят утечки персональных данных и увеличиваются риски с информационными технологиями — со всем этим нужно бороться, заявил в заговоре с «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Тем не менее эксперт обратил внимание, что мера, выдвинутая Европейской комиссией — а именно штраф 6%, большой удар для бизнеса. По словам Мясоедова, это затронет сотрудников и может привести к сокращениям.

Можно предположить, что реальной целью данной меры является цензура и попытка склонить социальные сети в русло, которое удобно тому же самому американскому правительству. Павел Мясоедов

Собеседник «360» подчеркнул, что контроль интернет-платформ используют не только для минимизации реальных рисков, но и для политических целей.

Freepik

Российский опыт борьбы с вредоносным контентом

Урван Парфентьев напомнил, что у в России действует закон, который обязывает социальные сети осуществлять самостоятельный мониторинг своего цифрового пространства и выявлять противоправный контент.

Правовая база для подобных действий создана. 15 лет назад все работало на уровне саморегулирования. Сейчас мы видим правовую регуляцию на уровне Федерального закона. Урван Парфентьев

Павел Мясоедов дополнил, что в России Роскомнадзор выступает главным агрегатором законодательных инициатив. В том числе он централизованно регулирует утечки и работает с нововведениями в части их мониторинга. При крайних случаях могут подключаться и специальные органы.

«ФСТЭК проводят сертификацию о том, насколько соответствует информационной защите та или иная компания. Они выдают аттестацию средств защиты информации», — подытожил эксперт.

*Meta — компания, признанная экстремистской в России.

**Facebook — соцсеть, которая входит в признанную экстремистской на территории России компанию Meta*.

***Instagram — соцсеть, которая входит в признанную экстремистской на территории России компанию Meta*.