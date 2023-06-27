Эксклюзив 27 июня 2023, 14:16 «Все ждали этого формата». Функция Stories в Telegram повысит популярность мессенджера Глава АППСИМ Зыков: популярность Telegram вырастет за счет функции Stories РИА «Новости»

Читать 360tv в

Функцию Stories в Telegram подготовили в ответ на запрос аудитории, поэтому она наверняка понравится пользователям мессенджера. Таким прогнозом поделился в комментарии «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Stories появятся в мессенджере в июле. По словам бизнесмена, внедрение этой функции ознаменует новую эру сервиса. По мнению Зыкова, решение Дурова обусловлено тем, что Instagram* заблокировали в России в 2022 году.

Реклама

«Многие пользователи высказывали свое недовольство тем, что видеокружочки не в полной мере удовлетворяют их потребности в этом формате. Поэтому для многих блогеров это было серьезной проблемой, и все ждали этого формата Stories», — отметил глава АППСИМ.

Специалист назвал Stories очень популярным форматом в Instagram*. Собеседник «360» привел пример певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая занимала третье место в мире по популярности Stories в западной соцсети.

«Конечно, я думаю, что Дуров смотрит, насколько популярен формат видеокружочков, и, видя это, он решил дать такую возможность для своих пользователей, как Stories. Он посмотрит, насколько это будет идти, но я думаю, что на сегодняшний момент пользователи к этому готовы», — указал Зыков.

Он напомнил, что шесть-семь лет назад Stories попытался внедрить мессенджер ICQ, однако пользователи оказались не готовы, и пришлось откатить все назад. Впервые же этот формат появился в приложении Snapchat, популярном у молодежи в США, сообщил специалист.

«И когда главный конкурент Snapchat в Америке Instagram* увидел такой сильный рост Snapchat из-за Stories, они у себя его внедрили. Я думаю, тут аналогичная ситуация — молодые пользователи очень любят формат коротких видео», — пояснил директор ассоциации.

Stories полюбились пользователям Instagram*, среди которых в основном девушки, продолжил Зыков. По его мнению, Дуров решил попробовать этот формат в Telegram, что перевести аудиторию американской соцсети на свою площадку.

Почему потребовался год?

С момента блокировки Instagram* в России прошло больше года. Глава АППСИМ объяснил, почему мессенджер так долго не предлагал новую функцию.

«Тут очень много особенностей. Я думаю, что сначала они долго смотрели статистику, на то, как оно идет, насколько действительно нужно. Одно дело — жалобы, а другое дело — реальное использование тех или иных функций. В целом исторически знаем, что Дуров обычно анализирует ряд сервисов, которые внутри его платформ пользуются популярностью», — отметил собеседник «360».

Когда соцсеть «ВКонтакте» была молодой, Дуров заметил, как два популярных сервиса очень сильно растут, рассказал Зыков. Первый был предназначен для просмотра видео, и тогда предприниматель запустил сервис «ВКадре», но он не взлетел. Второй сервис, обмена сообщениями, стал набирать популярность в России.

«Тогда пришла мысль сделать отдельный мессенджер. И так появился Telegram. Поэтому я думаю, что здесь то же самое — он просто смотрит, какие функции активно пользуются популярностью среди юзеров», — сказал директор АППСИМ.

Глава ассоциации добавил, что на внедрение Stories могло понадобиться и больше года, поскольку требовался анализ. Кроме того, добавление новой функции само по себе долгий процесс, указал собеседник «360».

Сможет ли Telegram переплюнуть Instagram* в России?

По словам Зыкова, потребуется много времени, чтобы понять, станет ли Telegram популярнее у россиян, чем западная соцсеть.

«Пока прогнозы строить рано, но мы видим, что Telegram в мире уже входит в топ-10 популярных сервисов по времени, которое там тратится. Это очень большие показатели», — подчеркнул руководитель ассоциации.

Росту популярности мессенджера могут поспособствовать инстаблогеры. Они хорошо умеют рекламировать формат Stories и монетизировать его, отметил директор АППСИМ.

«И им, конечно, очень его не хватает в Telegram. И сейчас за счет того, что он там появится, Telegram будет расти. Мы видим, как во „ВКонтакте“ этот сервис очень активно пользуется популярностью, как он там полюбился пользователям. И наверняка это же произойдет и в Telegram», — заключил Зыков.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.