Технологии 04 сентября 2023, 16:10 «VK Видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения

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Платформа для просмотра видеоконтента «VK Видео» объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователи приложения смогут смотреть видео из многомиллионного каталога, в том числе эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. Приложение доступно в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

«Мы уверены, что новые возможности и улучшения „VK Видео“ позволят пользователям получить максимальное удовольствие от просмотра видеоконтента», — отметил директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

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Он добавил, что бета-версии «VK Видео» скачали более 750 тысяч человек. Среднее время просмотра видео в приложении днем достигло часа с мобильных устройств и двух — с телевизоров. Федор Ежов поблагодарил всех, кто участвовал в бета-тестировании и помог сделать «VK Видео» лучше.

На любой вкус

В период тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения «VK Видео» усовершенствовали с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов. Появились новые технологические решения, оптимизировалась внутренняя архитектура приложения. Пользователи получат удобный инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — эффективный прямой канал для взаимодействия с аудиторией.

Благодаря витрине рекомендаций, тематическим плейлистам и усовершенствованному поиску по каталогу контент на свой вкус смогут найти зрители любого возраста и любых интересов. Новый раздел «Тренды» позволит пользователям получить наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Библиотека приложения значительно расширилась: этим летом пользователи получили доступ к эксклюзивным премьерным релизам Medium Quality: «Контакты», новое шоу «Тейбл Тайм» от Импрокома, «Я себя знаю!» и шоу от канала Labelcom («Натальная карта», «Плохие выдуманные новости», «Большое шоу»).

«Перед нами стоит амбициозная задача: построить восприятие полноценного технологичного видеосервиса, где аудитория сможет найти любой видеоконтент по любым интересам», — заметила вице-президент по маркетингу VK Инна Походня.

В ближайшее время линейку эксклюзивного контента «VK Видео Originals» пополнят реалити, кулинарные шоу и тревел-шоу, документальные проекты. Например, на платформе выходит юмористическое вечернее шоу «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым, уже появилось шоу для зумеров «Топ» с Кариной Кросс и Лешей Янгером, а в середине сентября стартует шоу «Орел и Орел», где кавказские комики Омар и Юсуп будут соревноваться, кто круче отдохнет в том или ином городе. Любителей спорта ждут эксклюзивные прямые трансляции, в том числе матчей Футбольной национальной лиги и Winline Медиалиги, хайлайты матчей, обзоры игр и аналитика туров и так далее.

Новые возможности

В приложении доступна история просмотров, а также отображаются загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки ролики. Обновленный раздел «Подписки» сделает поиск и навигацию по актуальному контенту проще.

Усовершенствовалась функциональность плеера «VK Видео»: теперь управлять просмотром можно с помощью быстрой перемотки двойным нажатием на экран. Появилась возможность ускорять и замедлять видео, включать автосубтитры. А функция фонового просмотра «картинка в картинке» позволяет продолжать просмотр видео даже при свернутом приложении и слушать аудио с выключенным экраном. Найти интересный момент в ролике помогут тайм-коды. Понравившиеся видео можно сохранить в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Для входа и регистрации в приложении «VK Видео» используется единый аккаунт для всех проектов VK — VK ID. При авторизации становится доступен кросс-платформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети «ВКонтакте» синхронизируются с мобильным приложением «VK Видео». Но ролики можно смотреть в отдельном приложении, не авторизуясь и не регистрируясь.

Сегодня стартует масштабная имиджевая рекламная кампания в поддержку официального запуска приложения «VK Видео». Ее лица — популярные блогеры, чей контент представлен на платформе: Антон Шастун, Нурлан Сабуров, Настя Ивлеева, Артемий Лебедев, Ида Галич и Влад А4. Для кампании выбрали креативную идею «Смотрите все и даже больше», отражающую уникальное преимущество нового приложения — максимально широкий выбор контента, от роликов топовых блогеров до спортивных трансляций.

Среди блогеров, готовящих эксклюзивный контент для «VK Видео», — Satyr, Ида Галич, Настя Ивлеева и другие.