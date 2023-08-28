Технологии 28 августа 2023, 13:12 Умный подход к развитию умного города обсудили на Московском урбанистическом форуме РИА «Новости»

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Умный город и цифровая трансформация мегаполисов стали темами панельной дискуссии, прошедшей на Московском урбанистическом форуме. Спикеры объяснили, какие преимущества дают жителям современные технологии и какую роль здесь играет связь.

Москва несколько лет лидирует в индексе IQ городов, цифровой экосистемой столицы пользуются более 15,7 миллиона человек, количество обращений к услугам и сервисам портала mos.ru уже превысило 3,3 миллиарда.

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Цифровые технологии применяются во всех без исключения отраслях городского управления, хозяйства и социальной сферы. Москвичи могут получать государственные и частные услуги в круглосуточном режиме, при этом с совершенствованием технологий растут и запросы.

По словам вице-президента компании «Ростелеком» Дениса Лысова, Москва опережает по уровню цифровизации многие мировые мегаполисы. Важная задача поставщиков связи в городе — обеспечить ее надежность.

Скорость реакции на возникающие инциденты здесь должна быть на порядок выше, чем в других городах. Под это мы развиваем инфраструктуру и выставляем KPI. Кроме того, объем данных, который «гуляет» в цифровом пространстве Москвы, предполагает расширение городской телекоммуникационной инфраструктуры. Она должна обеспечивать передачу данных и по проводам, и без них, и по сетям 5G Денис Лысов вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»

Цифровые сервисы и кибербезопасность

«Ростелеком» реализовал более 500 проектов умного города и подключил свыше 420 тысяч видеокамер в разных регионах страны. Лидером стала Москва, где установили более 200 тысяч камер.

Сегодня одно из приоритетных для компании направлений — обеспечение хранения огромного объема данных. Как отметил на форуме Денис Лысов, хранение информации в Москве на сегодняшний день является, пожалуй, самой востребованной услугой.

Другой участник панельной дискуссии, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, рассказал, что в столице ежегодно реализуется более 300 цифровых проектов, направленных на помощь жителям в повседневных делах и экономию их времени.

Обеспечение быстрого доступа к цифровым сервисам в столице — задача, которую сегодня решает компания «Ростелеком», подчеркнул Денис Лысов. Он напомнил, что раньше людям приходилось стоять в очередях в разные ведомства — теперь же многие услуги можно получить онлайн в считаные секунды.

Офисы «Мои документы» также позволяют получить в Москве около 300 услуг в краткие сроки благодаря налаженному цифровому взаимодействию с госструктурами и ведомствами. Денис Лысов признался, что в последний месяц сам пять раз ходил в центры госуслуг и ни разу не ждал получения услуги больше 15 минут. По его словам, в офисах действует правило: если время ожидания превышает этот срок, клиенту предлагают бесплатный кофе. У него до этого не дошло ни разу.

Огромный объем информации, которая передается по сетям, носит конфиденциальный характер, поэтому очень важно обеспечить безопасность передачи и хранения данных. «Ростелеком» видит в этом один из приоритетов своей работы, отметил директор макрорегионального филиала «Центр».

Мы в этом плане активно сотрудничаем с Москвой, предлагаем свои решения и реализуем их. Количество киберугроз возрастает, скорость реакции и требования к ней растут, поэтому и в этом направлении мы видим приоритет нашего развития. Денис Лысов

Доступность связи

Еще одной важной задачей вице-президент «Ростелекома» назвал развитие качества сервиса. Он отметил, что если в некоторых регионах по-прежнему стоит вопрос обеспечения доступности мобильной и интернет-связи, то в Москве речь идет уже об обеспечении ее надежности и стабильности. К участникам рынка в этой сфере предъявляются самые высокие требования.

Москва с точки зрения цифровизации не только среди российских городов, но и в мировой практике показывает уровень, который сложно превзойти. Она устанавливает такие высокие планки, что вдохновляет нас на творческие, энергичные действия. Денис Лысов

Денис Лысов выразил уверенность в том, что компания справится со всеми задачами, а москвичи смогут пользоваться надежными цифровыми сервисами в любой точке города.