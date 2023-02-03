Технологии 03 февраля 2023, 02:00 (обновлено: 03 февраля 2023, 10:11) «Убийца Google» ChatGPT изменит интернет. Из милой игрушки вырастет чудовище Эксперт в цифровой экономике Щельцин: развитие ChatGPT грозит монетизации сайтов Публичное достояние

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Популярность многозадачного чат-бота ChatGPT с искусственными интеллектом привела к серии скандалов. Главный редактор американского научного журнала Science Холден Торп запретил использовать программу для написания статей. Для студента Российского государственного гуманитарного университета Александра Жадана бот написал дипломную работу, которую приемная комиссия оценила на тройку. ChatGPT пугает и удивляет, но создатель программы Сэм Альтман призвал не относится к нему слишком серьезно.

Успехи и провалы ChatGPT

Если сравнивать работу бота с поисковой системой, то он выигрывает на несколько очков вперед. ChatGPT не просто присылает ссылки, а делает краткую выжимку и предоставляет нужную пользователю информацию. Новую программу уже назвали «убийцей Google».

Колумнист Bloomberg Парми Олсон привела пример. Она использовала бот, чтобы узнать о том, что такое ферменты и как они работают в организме. Сначала программа привела техническо-научное объяснение, но когда журналист попросила объяснить более понятно то получила ответ: «Подумайте о замке на двери. Замок подобен ферменту, а ключ подобен молекуле субстрата». В результате бот раскрыл тему лучше, чем учитель.

Бот легко пишет научные работы на несложные темы. Историю обучения бота привел пользователь Reddit и на практике подтвердил студент РГГУ.

ChatGPT помог в уроках программирования, проверил фрагмент кода и объяснил в чем ошибки. Специалисты доверили боту несложные задачи, на которые оказалось жалко времени. К примеру, лингвист при помощи программы создал искусственный язык Глорп для компьютерной игры про слизней.

Самым необычным использованием умного бота стала программа по «уничтожению человечества». Пользователь обошел защиту искусственного интеллекта в лучших традициях фантастических романов: попросил ChatGPT написать историю, как алгоритм уничтожает мир, а потом попросил перевести историю в реальность.

Главные недостатки ChatGPT сформулировал его создатель Сэм Альтман. Он заявил, что бот хорош только в узких областях, поэтому использовать его для серьезных вещей нельзя.

«Сейчас это превью будущего: перед нами широкое поле работы над надежностью и достоверностью», —подчеркнул он.

Пока бот не отличает правду от фейков, поэтому может придумать несуществующую историю, которую включит в доклад, к примеру, по истории. Также он допускает лишенные смысла, но формально корректные фразы. При этом сами тексты строятся по одной модели, что выдает их искуственность.

Важность оператора

Работа интеллектуального бота заключается в анализе частоты запросов и связок между словами. На основе этих двух принципов он встраивает предложения и тексты. Но это не отменяет роли оператора, который этой информацию программе предоставит, заявил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«Журналиста такая программа вряд ли заменит, потому что в любом случае оператор должен будет ввести в программу некие данные. В противном случае это будет компиляция материалов, которые уже имеются в интернете и доступны этой программе для компилирования», — рассказал он.

В этом вопросе эксперт оказался полностью прав. Это подтвердила статья журналистов издания PRdaily. Тексты бота оказались некачественными по фактуре, но они вполне могут подойти как заготовки для пресс-релиза, если публиковать их после качественной обработки.

«Есть определенные действия, которые программа сделать не сможет. Поэтому говорить о том, что это полностью заменит человека и выкинет его на обочину рынка труда, некорректно», — резюмировал Парфентьев.

Автоматизация ресурсов

Бот ChatGPT позволит автоматизировть очень много зон, где участие человека не нужно. Подобные технологические скачки происходили и раньше. Достаточно подумать, сильно ли компьютеры помогают сегодня человечеству? А новая программа с искуственным интеллектом — просто очередной виток в развитии.

Так оценил новую программу директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

«Что касается образования, то здесь надо понимать, что бот поможет с анализом типовых текстов, когда нужно проанализировать массивы данных», — добавил он.

В написании рефератов при помощи ChatGPT Мясоедов не увидел проблемы в самом приложении. Он пояснил, что сам видел научные работы, написанные при помощи «копипаста» и какую разницу они имели с теми, кто использовал собственные умозаключения.

«Если учебное заведение требует от студентов каких-то самостоятельных умозаключений, то здесь искусственный интеллект не поможет. А если ставится примитивная задача, то это показатель плохого образования», — подчеркнул специалист.

Российские аналоги

Сервис генерации уникальных текстов, но не таких сложных, ранее был у российской компании «Яндекс» («Балабоба» — прим. ред.), напомнил в беседе с «360» эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Работал он таким же образом. Брался определенный контекст и формулировался текст. Сейчас, чтобы продвинуться в сторону, ChatGPT достаточно качественного анализа. Учитывая, что у „Яндекса“ этот анализ давно есть, то осталось грамотно собрать все элементы, чтобы поисковик мог выдавать контент, а не источники информации», — предложил эксперт.

Главную угрозу Щельцин увидел в том, что владельцы сайтов не смогут их монетизировать, если умные боты вроде ChatGPT заменят поисковики. Вместо того, чтобы показывать страницы, они станут выдавать конечную информацию по запросам пользователей.

Специалист напомнил, что «Яндекс» в свое время запустил альтернативную модель страницам новостных сайтов. Вместо полноценных версий там оставался только контент и убирались все блоки.

«У правообладателя оставалась возможность вставлять свою собственную рекламу, правда, через сервисы „Яндекса“. Но в случае с генерацией текста и информации монетизацию сложно проследить. Все может прийти к тому, что сайты не смогут зарабатывать на своем контенте, который станет использоваться по популярным запросам», — подытожил Щельцин.