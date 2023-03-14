Технологии 14 марта 2023, 12:49 Тренд, разрывающий соцсети: в чем успех первой в России ASMR рекламы приложения ЯRUS Телеканал «360»

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Социальная сеть ЯRUS сняла рекламу, которая выбивается из общей массы. Вместо динамики и кричащей картинки внедряется ASMR-эффект.

Представьте себе: вы сидите в кресле, смотрите телевизор и внезапно слышите, как прерывается громкий звук и начинается нежный шепот с экрана. Это ASMR — автономная сенсорная меридиональная реакция, чувственное удовольствие, которое вы получаете от приятных звуков. Вот такой приятной может быть реклама на ТВ.

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Именно такой видеоролик сняла социальная сеть ЯRUS, ворвавшись во всемирный тренд ASMR.

«Мы захотели вырваться из общий рекламных стандартов ТВ и представить нетрадиционный формат рекламы. Отмечу, что это смелый эксперимент, который расскажет нам многое о наших пользователях. Мы хотим оценить реакцию зрителей и посмотреть, как реклама из „интернет-формата“ может вписаться в повседневную ТВ-жизнь обычного человека», — рассказала директор по маркетингу соцсети ЯRUS Екатерина Кулакова.

Подобный опыт является первым в истории российской ТВ-рекламы. Обычно рекламодатели руководствуются принципом «информационного шума». Зрителя стараются завлечь громкой картинкой, излишней динамикой, кричащими сценами и яркими диалогами актеров. Руководство соцсети ЯRUS пошло от обратного и показало видеоролик, «успокаивающий» зрителя.

Телеканал «360»

МРТ-исследования подтвердили, что с просмотром ASMR-контента активизируются центры удовольствия. Это помогает в борьбе со стрессом и тревогой. Команда приложения считает, что именно такая реклама нужна зрителям: спокойная, скромная и статичная. Подобное демонстрирует трепетное отношение социальной сети ЯRUS к пользователям.

В интернет-пространстве уже давно существует целая ниша ASMR-блогинга. В социальной сети ЯRUS каждого автора ASMR и другого контента ждет уникальная система монетизации. Для популярных инфлюенсеров приложение готовит щедрые дополнительные бонусы. За 100 000 просмотров ЯRUS заплатит полмиллиона рублей. За миллион просмотров премия составит пять миллионов рублей. Сейчас это уникальные условия монетизации.