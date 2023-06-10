Технологии 10 июня 2023, 01:26 «Территория инноваций» представит площадку на ПМЭФ-2023

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Флагманский проект фонда «Росконгресс» в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций — «Территория инноваций» — откроет площадку на Петербургском международном экономическом форуме. С 14 по 17 июня ее гостей ждут живые дискуссии на самые актуальные темы технологического развития.

На площадке представители бизнеса и власти, люди с широкими взглядами на будущее и ученые обсудят возможности достижения технологического суверенитета. Они также поднимут вопросы обеспечения цифровой безопасности и перспектив российского ПО.

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Отдельную дискуссию посвятят индустриальным паркам, ОЭЗ, ИНТЦ и другим форматам, которые объединили инновационный бизнес, промышленность и научное сообщество.

В сессии об использовании отечественного софта в киноиндустрии примет участие режиссер Клим Шипенко, снявший первый фильм в космосе — «Вызов».

Одним из самых обсуждаемых событий обещает стать дискуссия с провокационным названием «WTF — WhattheFuture! Каким будет цифровое будущее через 10 лет?». Ответ на этот вопрос предстоит найти вошедшим в топ-5 специалистам из области энергетики, промышленности, финансов и IT-индустрии.

На специальной питч-сессии, по традиции, дадут представить свои проекты молодым командам. Экспортный потенциал стартапов станет важным критерием оценки: экспертам нужно будет решить, реально ли масштабировать предложения на глобальном рынке. В число членов экспертного жюри вошли инвесторы из ОАЭ — страны-гостя на ПМЭФ-2023.

На «Территории инноваций» откроют Аллею стартапов от фонда «Сколково». Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) покажет инженерное ПО от компании АСКОН, программные продукты для проектирования зданий и сооружений от Renga Software и другие проекты.

Посетителей площадки также познакомят с универсальной образовательной VR-платформой. Компания «ФорсиТек» создала ее для специалистов по безопасности.

Еще одной новинкой «Территории» инноваций в 2023 году станет презентация уникального информационно-торгового сервиса для банков, брокеров и управляющих компаний от Московской биржи. На площадке предложат протестировать терминал MOEX Treasury. Он даст российским компаниям возможность самостоятельного управления ликвидностью напрямую на биржевых рынках.

Продукция компании «Аквариус» предназначена для широкой аудитории. У одного из крупнейших российских разработчиков, производителя и поставщика компьютерной техники и IT-решений, более чем 34-летний опыт.

Два завода производственного комплекса предприятия в Шуе и Твери обеспечивают полный цикл выпуска высокотехнологичного оборудования. На них печатают платы, проводят поверхностный монтаж компонентов и сборку планшетов, ноутбуков, моноблоков, КПК, серверов и СХД.

На прошлом ПМЭФ «Аквариус» подписал сразу три знаковых соглашения, которые позволили предоставлять заказчикам уникальные услуги.

Главным интерактивом «Территории инноваций» станет создание ее интерьера непосредственно во время форума. При помощи крупногабаритного 3D-принтера F2 Gigantry из полимерных гранул напечатают уникальные стулья для спикеров и участников ПМЭФ. Весь процесс можно будет увидеть своими глазами. Сам принтер разработали ООО «Ф2 Инновации» и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

На форуме представят еще одну разработку последнего — промышленный комплекс для селективного лазерного плавления СЛП-250. Он изготовит кружки из авиационного алюминия с логотипом ПМЭФ-2023, которые станут приятным сувениром.

Уникальная геометрия изделий получат благодаря аддитивными технологиями, чего не добиться традиционными методами — литьем, штамповкой и прокаткой.

«Территория инноваций» будет открыта в павильоне G КВЦ «Экспофорум» в течение всех дней работы ПМЭФ. Ознакомиться с программой площадки можно на сайте форума.