Технологии 09 сентября 2023, 20:32 Теоретический советчик. Чем ЮАР поможет в создании международной лунной станции Руководитель ИКП Моисеев объяснил роль ЮАР в проекте создания лунной станции unsplash.com

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Южно-Африканская Республика присоединилась к российско-китайскому проекту по созданию совместной научной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Какую роль может сыграть ЮАР в этом вопросе — в материале «360».

Меморандум о сотрудничестве

Документ о сотрудничестве Китая с Южно-Африканской Республикой был подписан 1 сентября послом КНР Чэнь Сяодуном и генеральным директором космического агентства ЮАР Хумбулани Мудау, сообщало издание SpaceNews. Договоренность о необходимости заключить соглашение была достигнута в ходе визита главы КНР Си Цзиньпина в ЮАР на саммит БРИКС.

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Меморандум предполагает широкое сотрудничество во внедрении и применении ILRS между китайской и южноафриканской сторонами. Благодаря этому соглашению ЮАР присоединится к команде России и Китая для создания лунной исследовательской станции, писало Global Times.

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Пока это только теория

Международная научная лунная станция представляет собой комплекс на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения и другое. Строительство объекта запланировано на 2031-2035 годы.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил «360», что станция — это не тот объект, который нужно возводить. По его словам, это объединенное название усилий по исследованию Луны, которые осуществляет Китай. К КНР присоединились страны, которые не очень сильны в этой сфере.

Строительство ILRS предполагает высадку человека на Луну, но пока лишь в долгосрочной перспективе — без четких планов и дат.

«То есть мы сейчас начнем исследовать Луну, а в будущем когда-нибудь высадим человека. Вот примерно такая в этом смысле роль таких стран, которые не имеют собственной космической программы в таком проекте — это обмен информацией, разговоры, доклады. Пока это только теория», — отметил эксперт.

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Может ли ЮАР помочь в развитии проекта

Южно-Африканская Республика работает в космическом направлении. Теоретически, страна может сделать определенный вклад в развитие сферы, подчеркнул Моисеев.

«Но реально здесь только Китай может что-то делать, и вот эта станция, хотя она носит название международной, это, скорее всего, ради имиджа. Основную работу практическую проводит Китай», — подчеркнул специалист.

Успешные проекты ЮАР в космической сфере

В лунной сфере у южноафриканского государства не было успешных проектов. ЮАР также не запускала своих ракет, рассказал Моисеев. Однако страна имеет свои собственные спутники, которые отправляли на орбиту Земли с помощью других ракет-носителей. Речь идет о небольших спутниках — кубсатах. Они представляют собой сверхмалые аппараты для исследования космоса. Зачастую такие спутники создают школьники и студенты.

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» ранее анонсировал продолжение лунных миссий со стороны РФ. Он подчеркнул, что потеря автоматической станции «Луна-25», которая столкнулась с поверхностью спутника Земли, не является поводом прекращать освоение Луны.