Технологии 29 февраля 2024, 17:19 Tele2 продолжит масштабную модернизацию инфраструктуры в Московском регионе Телеканал «360»

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Каждый день москвичи и жители других регионов России проводят по несколько часов в Сети. Хотя мобильные устройства вытесняют привычные компьютеры, одинаково важной остается скорость интернета. Поэтому Tele2 проводит масштабную модернизацию в столичном регионе.

«В 2023 году мы беспрерывно улучшали качество связи на территории всех регионов присутствия Теле2. Мы модернизировали сеть, устанавливали новые объекты телеком-инфраструктуры, проводили рефарминг, переводили частотные диапазоны из сетей третьего поколения в более скоростное четвертое поколение», — рассказал технический директор макрорегиона «Москва» Алексей Крушинин.

Телеканал «360»

В прошлом году Tele2 установила 247 новых базовых станций в Москве и Подмосковье, чтобы обеспечить абонентов связью в любой точке — в метро, торговых и бизнес-центрах, на парковках и в жилых комплексах. Оператор также подписал контракты с крупными застройщиками, что гарантирует высокоскоростной интернет новоселам.

«Каждый час, каждые сутки мы мониторим нагрузку. У нас есть алгоритмы, показывающие места, где нагрузка в ближайшее время будет увеличенной. Чтобы не происходило ухудшение качества связи, мы делаем своевременное расширение сетей, строя новая инфраструктуру и добавляя базовые станции», — отметил Алексей Крушинин.

Телеканал «360»

В 2023-м компания завершила важный этап модернизации в Московском метрополитене. Tele2 улучшила связь на Большой кольцевой, Бутовской, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Филевской линиях, а также расширила сеть в перегонах «Новогиреево-Новокосино» Калининской линии и на участке «Выхино-Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. В текущем году в столичном метро откроются новые станции, и абоненты оператора смогут первыми оценить доступную связь и скоростной мобильный интернет во время всей поездки.

Телеканал «360»

Связь от Tele2 целиком покрывает Москву и Подмосковье. Компания модернизирует инфраструктуру не только в столичном регионе, но и по всей стране. В 2023 году оператор установил в России более 6000 базовых станций и улучшил голосовую связь и интернет во всех 69 регионах присутствия. В будущем Tele2 продолжит эти работы.

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