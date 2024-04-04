Технологии 04 апреля 2024, 13:21 Стратегия доверия стала главной темой IT-конференции в Москве Пресс-служба Холдинга Т1

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IT-конференция «НОТА День» прошла в Москве. Главной темой мероприятия стала стратегия доверия, объединяющая людей, технологии и рабочие процессы.

«Мы формируем экосистему доверия в широком смысле этого слова. Речь о вере в российское ПО, отечественную инженерную школу, о доверии сотрудников внутри команд разработки и команд бизнеса», — объяснил заместитель гендиректора Холдинга Т1, управляющий директор вендора отечественного программного обеспечения НОТА Кирилл Булгаков.

По мнению экспертов, прозрачные процессы, стабильные технологии и свобода на этапе внедрения продуктов помогают формировать прочные отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками. На конференции обсудили, как правильно выстроить стратегию доверия, и какую роль в этом играют сильные IT-команды.

Пресс-служба Холдинга Т1 Пресс-служба Холдинга Т1 Пресс-служба Холдинга Т1 Пресс-служба Холдинга Т1

Также руководители крупнейших IT-компаний во время панельной сессии говорили о росте доверия к отечественным продуктам в сфере информационных технологий.

«Наши программисты впереди планеты всей. Уровень их разработки традиционно высок, и это общепризнано, особенно в сегменте финтеха. Тиражирование и объем применения российских решений растет. Именно это и демонстрирует уровень доверия к нашим инженерам», — отметил первый заместитель гендиректора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Пресс-служба Холдинга Т1 Пресс-служба Холдинга Т1 Пресс-служба Холдинга Т1 Пресс-служба Холдинга Т1

Холдинг инвестирует значительные средства в разработку ПО для госкомпаний и крупного частного бизнеса, развивает партнерскую сеть для дистрибуции и интеграции решений.

«Помимо создания функционального, красивого продукта, нужно еще заслужить доверие бизнеса. Мы это делаем, например, с помощью пилотирования. Пилотный проект позволяет нашим заказчикам, крупнейшим компаниям, поставить продукт, протестировать его в ограниченном режиме, понять, что он действительно приносит ценность, решает задачи бизнеса и может быть внедрен», — рассказал заместитель гендиректора по развитию бизнеса НОТА Антон Спирин.

Пресс-служба Холдинга Т1

На конференции не просто обсудили последние IT-новинки и актуальные кейсы — применение продуктов продемонстрировали на практике с помощью инновационных технологий.